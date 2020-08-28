"На селе - без вопросов" - Лукашенко поручил проработать тему бесплатного питания в детсадах

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 28 августа 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:29 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен на 2021 год Спорт
15:19 Минтранс утвердил порядок профотбора на специальности для гражданской авиации Общество
15:10 Минтруда: 102 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году Общество
15:09 ФОТОФАКТ: Новую школу откроют к 1 сентября в Новой Боровой Регионы
15:03 Испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в Беларуси в сентябре Общество
14:38 Число жертв "Лауры" в Луизиане возросло до 6 В мире
14:38 Карпенко: важно обеспечить единство и согласованность действий семьи и учреждения образования Общество
14:12 "На селе - без вопросов" - Лукашенко поручил проработать тему бесплатного питания в детсадах Президент
14:08 "Беларуськалий" работает с максимальной загрузкой мощностей Экономика
14:02 Макрон предостерег Европу от повторения ошибок начального периода распространения COVID-19 В мире
14:01 Хозяйства Брестской области завершают сев озимого рапса Регионы
14:00 Легковушка врезалась в дерево и повредила припаркованный автомобиль в Минске Происшествия
13:50 Белорусский рубль на торгах 28 августа ослаб к трем основным валютам Экономика
13:44 Аппараты компьютерной томографии установили в 9 столичных поликлиниках Общество
13:40 Системы видеонаблюдения к началу учебного года установили в 13 школах Гомельской области Регионы
13:35 В новом микрорайоне Лиды все дома оборудуют электроплитами Регионы
13:26 Бабурин: к забастовкам в Беларуси призывают только работников госпредприятий, которые давно мешают конкурентам Политика
13:24 Лукашенко: за границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет Президент
13:20 В Могилеве прошла областная педагогическая конференция Регионы
13:20 Миорский металлопрокатный завод выпустил первую товарную продукцию Регионы
13:08 В Бресте реализуют проект по стимулированию потенциала технологий индустрии 4.0 Регионы
13:08 "Иначе я тогда поступить не мог" - Лукашенко о принятии присяги под бело-красно-белым флагом Президент
13:02 Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса Президент
13:01 "Мы им покажем, что такое санкции" - Лукашенко обещает ответ на санкционные меры Президент
13:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 69 887 пациентов с COVID-19 Общество
13:00 СК завершил расследование дела о хищении денег из банкоматов в Минске и Могилеве Происшествия
12:35 Парк-музей "Сула" предлагает школьникам бесплатное посещение 29 августа Афиша
12:34 Молния убила 9 подростков в Уганде В мире
12:34 Задержан человек, совершивший разбойное нападение на АЗС в Лидском районе Происшествия
12:28 Четыре изолированных помещения проданы на аукционе в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Президент
28 августа 2020, 14:12

"На селе - без вопросов" - Лукашенко поручил проработать тему бесплатного питания в детсадах

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Рабочие поездки Президента"
Лукашенко: за границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет
"Иначе я тогда поступить не мог" - Лукашенко о принятии присяги под бело-красно-белым флагом

28 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил изучить вопрос с введением бесплатного питания в детских садиках. Речь об этом зашла во время рабочей поездки главы государства в Оршу, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос о питании в детских садах, которые находятся в сельской местности, поднял губернатор Витебской области Николай Шерстнев. По его мнению, оно должно быть бесплатным, как и в школах. "Питание школьников на селе бесплатное, а в детском садике, получается, платное. То есть пацанов в 10-11-м классе мы бесплатно кормим, а деток - платно. Молодые семьи, специалисты… Надо бы этот вопрос уравнять", - с таким предложением он обратился к Президенту, когда тот уже завершал свой визит в Оршу.

"А у тебя есть деньги?" - спросил Александр Лукашенко.

"Это небольшие деньги. Если будет решение, то уже найду эти пять миллионов", - ответил Николай Шерстнев.

"Хорошо, давайте посмотрим на питание детей в детских садах. Мы в целом изучим проблему (и село, и город), посоветуемся с председателями рай-, гор- и облисполкомов", - сказал Президент.

"Именно сельчан надо поддержать", - уточнил губернатор. "Это без вопросов, но мы изучим в целом эту проблему", - заявил глава государства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
детские сады Лукашенко питание
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: за границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет
"Иначе я тогда поступить не мог" - Лукашенко о принятии присяги под бело-красно-белым флагом
Фото из архива Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса
Александр Лукашенко "Мы им покажем, что такое санкции" - Лукашенко обещает ответ на санкционные меры
Александр Лукашенко во время посещения Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района - Лукашенко
Александр Лукашенко во время посещения Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы - Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко об эффективности работы предприятий: меня волнуют люди
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 887 пациентов с COVID-19
Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 90%
От 2 500 рублей за метр - квартиры в доме "Глазго"! Работникам здравоохранения - скидка до 20%!
Топ-новости
Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы - Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий
Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса
"Беларуськалий" работает с максимальной загрузкой мощностей
Карпенко: важно обеспечить единство и согласованность действий семьи и учреждения образования
Минобороны: комплексное тактическое учение на Гродненском направлении пройдет 28-31 августа
Минтруда: 102 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году
В комплексе Minsk World пополнение - квартиры в готовом доме "Кейптаун" от 3 000 рублей за метр!
Бабурин: к забастовкам в Беларуси призывают только работников госпредприятий, которые давно мешают конкурентам
Депутат: мы готовы рассказать и показать, как работаем и какие вопросы уже удалось решить
Минтранс утвердил порядок профотбора на специальности для гражданской авиации
ФОТОФАКТ: Новую школу откроют к 1 сентября в Новой Боровой
В Беларуси определен порядок поступления иностранной безвозмездной помощи
В Беларуси реализуется известная четырехступенчатая модель гибридной войны - Щекин
Не повторяйте наших ошибок - мэр украинской Горловки
Петришенко: некоторые родители сами втягивают детей в участие в несанкционированных мероприятиях
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.