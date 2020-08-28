"На селе - без вопросов" - Лукашенко поручил проработать тему бесплатного питания в детсадах

28 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил изучить вопрос с введением бесплатного питания в детских садиках. Речь об этом зашла во время рабочей поездки главы государства в Оршу, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос о питании в детских садах, которые находятся в сельской местности, поднял губернатор Витебской области Николай Шерстнев. По его мнению, оно должно быть бесплатным, как и в школах. "Питание школьников на селе бесплатное, а в детском садике, получается, платное. То есть пацанов в 10-11-м классе мы бесплатно кормим, а деток - платно. Молодые семьи, специалисты… Надо бы этот вопрос уравнять", - с таким предложением он обратился к Президенту, когда тот уже завершал свой визит в Оршу.

"А у тебя есть деньги?" - спросил Александр Лукашенко.

"Это небольшие деньги. Если будет решение, то уже найду эти пять миллионов", - ответил Николай Шерстнев.

"Хорошо, давайте посмотрим на питание детей в детских садах. Мы в целом изучим проблему (и село, и город), посоветуемся с председателями рай-, гор- и облисполкомов", - сказал Президент.

"Именно сельчан надо поддержать", - уточнил губернатор. "Это без вопросов, но мы изучим в целом эту проблему", - заявил глава государства.-0-