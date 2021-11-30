"На шею набросили петлю и говорят: защищай меня". Лукашенко о кризисе с беженцами и подходах ЕС

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву высказался насчет кризиса с беженцами и подходов Евросоюза к этой проблеме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда европейцы разорвали договор о реадмиссии, я прямо заявил: ну что ж, вы разорвали этот договор, перестали сотрудничать с нами и разговаривать по вопросам границы, ну и Господь с вами, ваши проблемы. Но я вас, говорю, больше защищать так, как в прошлом году, не буду. Они же это все слышат, и организаторы", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что в соответствии с договором Беларусь должна была забирать попавших в ЕС через ее территорию мигрантов и размещать у себя в специальных лагерях. "Лагеря должны были они (Евросоюз. - Прим. БЕЛТА) построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их (мигрантов. - Прим. БЕЛТА) оттуда забирать, - сказал Президент. - Они первыми (прекратили исполнять договор. - Прим. БЕЛТА), и не хотят обсуждать сейчас эту тему. Когда мы с Президентом Путиным об истоках говорили, я ему сказал, что отсюда все началось".

В этом плане глава государства напомнил и о введенных в отношении Беларуси санкциях: "Тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят: защищай меня. Я честно им заявил об этом в самом начале: ребята, вы пошли на обострение отношений. Вы нас обвиняете в этом самолете и прочее, и прочее. Хотя ни одного факта на столе нет. Вы начали удушение Беларуси".-0-

Во время интервью