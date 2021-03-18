На службу в Вооруженные Силы в этом году призовут до 100 молодых офицеров запаса

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта подписал указ №114 "О призыве офицеров запаса на военную службу". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается, что в 2021 году в Вооруженные Силы призываются до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас.

Реализация этого указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.-0-