На совещании у Президента рассматривают вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи

30 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи рассматриваются сегодня на совещании у Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что на совещании будут рассматриваться вопросы, связанные с предоставлением Беларуси иностранной безвозмездной помощи, а также возможной корректировки действующего порядка ее регистрации. "Управление делами и Администрация Президента подготовили соответствующие предложения. В целях снижения нагрузки на бюджет по моему поручению в 2018 году правительство совместно с Управлением делами утвердило комплекс мер по привлечению помощи", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что реализация этих мер уже дала результат - наметился определенный рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. Только за последние три года их общий объем составил около $240 млн.

"Мы видим активизацию наших западных партнеров - различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем", - потребовал Президент.

Глава государства пояснил, что такой порядок жесткого распределения гуманитарной помощи появился после того, когда было замечено, что она идет далеко не на социальные цели. "На гуманитарной помощи в свое время выросла наша так называемая оппозиция, жила неплохо, фактически ее деятельность, антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи, и установил определенный порядок. Честный и открытый. Если это гуманитарная помощь, и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультуру и спорт, здоровье людей, чернобыльские проекты, - все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям, я имею в виду здравоохранение", - отметил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели По словам главы государства, Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.