Начальником управления СК по Витебской области назначен Александр Гуцко

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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальником управления Следственного комитета по Витебской области назначен полковник юстиции Александр Гуцко. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Генерал-майор юстиции Павел Игнатов, ранее руководивший данным управлением, освобожден от должности и уволен со службы в Следственном комитете в запас с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.-0-