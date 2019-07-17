Начался рабочий визит Лукашенко в Россию

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, передает корреспондент БЕЛТА.
В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.
Сегодня президенты проведут неформальную встречу. Ожидается также, что Александр Лукашенко и Владимир Путин посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
Основные мероприятия форума регионов начались 17 июля. На секциях будут рассматриваться вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. На экспертной сессии обсудят стратегическое развитие Союзного государства. Кульминацией форума станет пленарное заседание с участием президентов 18 июля. Оно будет посвящено межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.
В программе также расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран.
Планируется, что на форуме будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.-0-
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