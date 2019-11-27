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27 ноября 2019, 15:21

Начался визит Лукашенко в Кыргызстан, где пройдет саммит ОДКБ

Фото из архива
Фото из архива

27 ноября, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Самолет главы государства совершил посадку в Международном аэропорту Манас в Бишкеке, передает корреспондент БЕЛТА.

Официальные мероприятия саммита запланированы на 28 ноября в государственной резиденции "Ала-Арча", однако у лидеров стран есть возможность для общения накануне во время неформального ужина от имени Президента Кыргызстана в честь глав государств ОДКБ.

В Бишкеке состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации, в ходе которого обсуждены около двух десятков вопросов, большинство из них выносится на сессию Совета коллективной безопасности (СКБ) с участием лидеров стран.

Планируется, что Александр Лукашенко на сессии СКБ обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности в различных ее сегментах. Вопросы повестки дня сначала будут рассмотрены в узком составе, а затем в формате пленарного заседания с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности. По итогам сессии СКБ планируется подписать ряд документов. Традиционно на полях саммита глава белорусского государства проведет встречи и переговоры с зарубежными коллегами.

Как информирует сайт ОДКБ, в повестке дня саммита - обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ, развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется принятие заявления СКБ о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности. Как ожидается, будет подписан План коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, предусматривающий тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам. Он был разработан исходя из принципиальной позиции ОДКБ по формированию широкой международной антитеррористической коалиции.

В повестку дня включен проект решения о перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.

Планируется также принятие решений СКБ, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, в Положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ, в Правила процедуры органов ОДКБ. На рассмотрение будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, в частности проект Положения о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ.

Будет рассмотрен и вынесен на подписание проект решения, предусматривающий внесение изменений в Положение об операции постоянного действия государств - членов ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ").

На заседании СКБ также планируется утвердить План мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Планируется, что председательство в ОДКБ на следующий межсессионный период в 2019-2020 годах перейдет России. С 1 января 2020 года пост генерального секретаря ОДКБ займет представитель Беларуси Станислав Зась, который в настоящее время является государственным секретарем Совета безопасности. Ранее его кандидатура была поддержана всеми членами СКБ.

Стоит отметить, что сотрудничество в вопросах обеспечения и укрепления безопасности в формате ОДКБ осуществляется по целому ряду направлений - в политической сфере, по линии парламентской деятельности, в военной и военно-технической сферах, в деле противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, в сферах информационной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.-0-

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