"Надо будет кое-где по-новому выстроить страну". Лукашенко о работе после принятия обновленной Конституции

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Если народ Беларуси на референдуме поддержит проект обновленной Конституции, то за этим последует большая и ответственная работа, чтобы в ряде вопросов по-новому выстроить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно, что будет потом. Нам придется перелопатить сотни нормативно-правовых актов. Надо выстроить страну в целом. Не только в плане нормативно-правовой культуры, но нам надо будет организационно кое-где по-новому выстроить страну. Это моя важнейшая задача как Президента. За меня никто эти вопросы не решит. Я должен организовать эту работу вместе с правительством, губернаторами, председателями гор- и райисполкомов, вместе с вами - активом. Для того, чтобы страна стабильно стояла на тех опорах, на которых должна стоять", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко

"Уверен, если вы немножко больше поработаете, пошевелитесь по-настоящему, мы решим любые проблемы. Ни в одной стране, я уверен, ни у одного Президента, как у меня, нет таких людей, как вы", - подчеркнул белорусский лидер.

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