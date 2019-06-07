"Надо драться за свои рынки" - Лукашенко недоволен эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов высказал недовольство эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства привел в пример один из случаев в Украине. Находясь с визитом в этой стране, он поинтересовался, насколько популярны здесь белорусские нефтепродукты. Оказалось, что местные водители недовольны отсутствием на рынке топлива из Беларуси. "Продукт качественный, но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим. В частности нефтепродукты. Но такая беда и по другим товарам, которые мы производим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что с момента последнего совещания, где обсуждалась ситуация с модернизацией НПЗ и нефтепереработкой в целом, прошло два года. "Это было инициировано вами - специалистами и руководителями нефтеперерабатывающей отрасли", - отметил он. Примерно столько же времени прошло и с момента назначения новых руководителей "Нафтана" и Мозырского НПЗ, где Президент также планирует побывать в этом году.

"При назначении мы предметно и досконально изучили все аспекты стабильной работы отрасли, определили направления, задачи и сроки. Особенно остро стояли вопросы обеспечения финансирования модернизации. Эти проблемы сегодня решены на одном и на втором заводе. Все остальное зависит от руководства этих предприятий, - подчеркнул глава государства. - Все, о чем правительство и руководители НПЗ просили у меня для завершения модернизации, было поддержано на 100%. Это говорит о важности той работы, которую мы проводим".

Александр Лукашенко обратил внимание: говорить о том, что суверенитет и независимость Беларуси напрямую зависят от нефтеперерабатывающих заводов, нельзя. Однако эффективная работа этих предприятий - один из довольно серьезных факторов стабильности экономики страны. "Нет экономики - нет государства", - резюмировал Президент.-0-