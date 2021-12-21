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21 декабря 2021, 12:42

Надо сформировать кадровый потенциал. Лукашенко обозначил круг задач для губернатора Гомельской области

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области предстоит провести серьезную работу по формированию кадрового потенциала. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая кадровые решения о назначении Ивана Крупко новым руководителем Гомельского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что Иван Крупко обладает всеми необходимыми личными и профессиональными качествами для решения поставленных перед ним в новой должности задач. "Все у тебя есть, - отметил Александр Лукашенко. - Излишней мягкости нет. Взялся, довел, заставил".

"Там придется очень жестко подходить к кадрам, сформировать кадровый потенциал. Мы не единожды на эту тему разговаривали, вы сами отмечали, что там надо формировать наверху, у губернатора, кадровый состав руководства. Тут никто вас ограничивать не будет", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что Иван Крупко, работая в должности министра сельского хозяйства и продовольствия, хорошо знает сферу АПК, в том числе и Гомельской области. "Проблемы сельского хозяйства вы знаете не хуже нынешнего губернатора. Надо - подскажет. Он никуда не денется, будет работать", - заметил глава государства.

А что касается сферы промышленности, которая занимает значительное место в регионе, то здесь новому губернатору должен подставить плечо заместитель премьер-министра Юрий Назаров, который является уполномоченным представителем Президента Беларуси в Гомельской области. "Меня что подкупает: вы идете туда фактически вдвоем, вместе с Юрием Викторовичем Назаровым. Он мне вас рекомендовал (не только он, многие, но его было последнее слово). Меня подкупило то, что он говорит: "Александр Григорьевич, я переговорю с ним (Иваном Крупко. - Прим. БЕЛТА), подставлю ему плечо в промышленности", - сказал Президент.

"Подбирайте людей, а Назаров подставит свое плечо, притом существенно. Он земной человек, звезд с неба никогда не пытался схватить. Он брался за любые вопросы и решал их. Думаю, это будет для вас хорошая поддержка, особенно в плане промышленности", - добавил глава государства.

"Все-таки мозырский завод и Жлобин (Мозырский НПЗ и БМЗ. - Прим. БЕЛТА) - тысячные коллективы. Да возьмите Гомель - там же завод на заводе. "Гомсельмаш". На севере - Речица. На юге - мы договорились с Ляховым (руководитель "Белоруснефти" Александр Ляхов. - Прим. БЕЛТА) - очень придется вам с ним много работать, - отметил глава государства. - Он старые скважины начинает реанимировать. Я даже не знал. Они затампонированы, закрыты. Он мне показывал: он вскрывает их и при нынешних технологиях нефть получает".

Александр Лукашенко подчеркнул, что все, что делается в Гомельской области на республиканском уровне, в том числе способствует и развитию самого региона. "Вы тремя пальцами и для области отщипните, как в народе говорят. Я буду только это поддерживать", - сказал Президент.

Что касается сельского хозяйства, глава государства отметил, что в Гомельской области надо "наконец-то толково выстроить севообороты". И не делать упор лишь на одной кукурузе, хоть эта культура и важна для региона. "Пробовать надо что-то там возделывать, начиная от фруктов, садов, овощей и заканчивая этой кукурузой", - подчеркнул белорусский лидер.

Он заверил, что со своей стороны центральные органы власти будут стараться помочь региону, в том числе в создании агрокомплексов. А задача местных властей - четко определиться, где и как их создавать, организовать и подобрать людей, кадры, особенно в районе агрогородков.

Важная задача в этом плане - обеспечить кормами животноводство, исключить правонарушения. "Надо накормить скот, с падежом разобраться, с воровством, которое там есть. Это я завтра при вас там скажу активу. Мы подключим и правоохранительные органы", - заявил Президент.

"Надо навести порядок в области, определиться с севооборотами, подключить промышленность, города к подъему сельского хозяйства. Это будет ваша задача. И если уже приняли решение, то до трех не надо разговаривать. Сейчас время такое - военное. Чтобы мы поменьше какой-то волокитой, бюрократизмом занимались", - поставил задачу Александр Лукашенко.-0-

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