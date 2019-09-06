"Нам никто не запретит смотреть в разные стороны" - Лукашенко подтверждает курс на многовекторность

6 сентября, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает курс на многовекторность в развитии сотрудничества страны с зарубежными партнерами. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Я всегда и везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю, что мы придерживаемся во внешней политике многовекторности. Не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Господь нас тут поселил. Куда нам деваться? Нас нигде не ждут. Другой земли нам никто не даст. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой). Это наш кусок земли. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей", - отметил глава государства.

По его словам, естественно, что за этот клочок земли сегодня порой идет незримая борьба. "Все хотят влиять. Но мой характер и меня вы уже давно знаете. Я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главное - многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад. Кстати, России нас нечем упрекнуть. У них даже орел двуглавый - он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны", - подчеркнул белорусский лидер.

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