"Направляетесь на ответственные участки нашей страны" - Лукашенко назначил новых помощников в Брестской, Гродненской областях и Минске

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назначил новых помощников Президента Беларуси в Брестской, Гродненской областях и Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Вакульчик назначен помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области. Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков - в Минске.

"Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить", - сказал глава государства.

Обращаясь к председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, Александр Лукашенко поручил подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников. "Потому что полномочия их будут значительно шире. Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора, - сказал Президент. - Но по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, это очень тонкая работа. У них опыт есть. Это работа с руководителями регионов - Брестской области, Гродненской области и Минска. Поэтому контакт с губернатором - это очень тонкая работа. И я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, они это смогут сделать".

Президент также заявил о необходимости выработать систему работы помощников с Президентом: "Один раз в месяц, раз в два месяца, в квартал… Это они должны предложить. Это не должны быть посиделки, и помощники от Президента не должны быть отрезаны. Текущая работа - в Администрации Президента с главой Администрации, как это было установлено при Вас (речь о Наталье Кочановой. - Прим. БЕЛТА). Вы это знаете, поэтому помогать в этом плане будем".

/Будет дополнено/.-0-