"Народ устал ждать результатов" - Лукашенко рассчитывает на победы белорусов на Европейских играх

18 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусские атлеты просто обязаны продемонстрировать лучшие способности на II Европейских играх. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о развитии летних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что белорусских спортсменов впереди ждут два важных и строгих экзамена - II Европейские игры 2019 года и Олимпиада в Токио в 2020 году.

"На домашних аренах, при поддержке белорусских зрителей наши атлеты просто обязаны продемонстрировать свои лучшие способности. Это касается и 2020 года в Токио. Надо побеждать! Народ устал ждать результатов в этой сфере", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Касаясь подготовки к II Европейским играм, он констатировал, что уже многое сделано, но есть и нерешенные вопросы. "Необходимо привести в порядок спортивную инфраструктуру, учесть все нюансы, связанные с логистикой, питанием, медицинским сопровождением и обеспечением безопасности участников и гостей игр, - обратил внимание глава государства. - Деньги, которые выделяются на игры, должны остаться в стране".

Президент потребовал продумать все до мелочей, поскольку к этому масштабному мероприятию будет приковано пристальное внимание миллионов спортивных болельщиков, и по нему будут судить о стране. "Но не менее важен и спортивный результат", - напомнил он. Александр Лукашенко предупредил, что II Европейские игры будут экзаменом для руководителей некоторых федераций и тренеров.

"Хотел бы сегодня услышать от вас, как будем добиваться медалей и результатов. Ваши высказывания и разговоры о том, что вы совершили какие-то подвиги, оставьте себе. Один вопрос: когда будет результат?" - спросил глава государства.

Говоря о продвижении спорта в массы, Президент подчеркнул, что он должен быть модным и престижным увлечением, так как повышает качество жизни, учит работать в команде и добиваться успеха. "Если отвлечем наших малышей и подростков от компьютеров, смартфонов, то сохраним им здоровье. Здесь большую роль играют средства массовой информации, которые должны поддерживать интерес к здоровому образу жизни", - считает он.

Правда, во время спортивных телетрансляций белорусский зритель зачастую видит пустые трибуны, констатировал Александр Лукашенко. "Где организаторы? Неужели трудно пригласить пенсионера, дать ему бесплатный билет, инвалида туда привести - может, это единственная для него радость, детишек пригласить. Пригласить, а не загонять. Чтобы люди видели эти примеры, как надо бороться, побеждать, и чтобы дети сами к этому стремились", - добавил глава государства.-0-