"Народу было нечего есть, а нас стали учить демократии" - Лукашенко ответил на упреки в авторитаризме

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств ответил на упреки в авторитаризме, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что, развивая в 1990-е годы Конституцию и другие правовые акты, в Беларуси исходили из существующих реалий. В этой связи Александр Лукашенко ответил на упреки власти в авторитаризме: "Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что из советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в этом отношении - товаров народного потребления и продуктов питания".

На этом фоне руководство республики начали учить демократии и правам человека, отметил Президент. "Основное право человека было покушать и одеться, чем я и занимался", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что критике подверглись и другие постсоветские страны, в том числе Казахстан и Таджикистан, который прошел через войну. "Им было не до рассуждений: надо было страну спасать, - заметил Александр Лукашенко. - Мы исходили из конкретной ситуации, которая существовала в нашей стране".

Президент подчеркнул, что для внедрения любых реформ нужно время: штурмом ничего не возьмешь. "В Украине попробовали штурмом взять - что получили? Богатейшая страна в Европе. Они что-то неправильно делают? Все делают правильно. Так или иначе мы все идем по этому пути. И нас тоже кто-то извне подталкивает. Но политики существуют для того, чтобы приспособить все это для своей страны, поэтому главный фактор - это время. Расхождений в политике у нас, сидящих за этим столом, ни у кого нет: ни у Запада, ни у Востока. Кто-то быстрее идет к демократии, кто-то медленнее. Кто-то обжегся на этой демократии, в том числе на Западе. Я часто привожу пример: Германия, страна порядка, достукалась до того, что девчонки в школу боятся ходить в юбках. Это нормально?" - спросил Александр Лукашенко.

Не обошел стороной глава государства и события во Франции: "Я не хотел бы, чтобы в Беларуси подобное происходило. Это во Франции! Всегда продвинутой и спокойной стране. Посмотрите, что творится в Соединенных Штатах Америки. Я на Мюнхенской конференции однажды сказал: вы, нас критикуя, не забывайте про наш опыт, ибо вам придется в какой-то части вернуться к нему, чтобы сохранить мир и стабильность в своих государствах".

По мнению Президента, для народа главное мир и стабильность, и право должно работать на это прежде всего, чтобы не было хаоса. "Именно на правовых основах, по закону, надо строить всякие отношения в государстве, тогда не будет хаоса. В этом направлении мы действуем", - резюмировал белорусский лидер.-0-