"Наша армия - надежный щит государства" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что это поистине всенародный праздник, который объединяет многие поколения белорусов в беззаветном служении Родине.

"В стране создана профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора. Она надежный щит государства, решающий фактор обеспечения его безопасности и территориальной целостности", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что ежегодно в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей, настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа.

"Пусть доблесть и отвага героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов служат примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг", - пожелал глава государства.-0-

Поздравление Президента с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси

Уважаемые соотечественники!

Дорогие ветераны!

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это поистине всенародный праздник, который объединяет многие поколения белорусов в беззаветном служении Родине.

В стране создана профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора. Она надежный щит государства, решающий фактор обеспечения его безопасности и территориальной целостности.

Каждый год в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей, настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа. Пусть доблесть и отвага героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов служат примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг.

Желаю вам крепкого здоровья, добра и мира.

Александр Лукашенко.-0-