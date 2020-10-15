"Настоящий гигант, задающий тренды" - Лукашенко поздравил "Гомсельмаш" с 90-летием

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО "Гомсельмаш" с 90-летием со дня образования предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"За девять десятилетий "Гомсельмаш" прошел огромный путь. Он рос и развивался вместе со страной, способствовал переводу сельскохозяйственной отрасли на промышленные рельсы, помогал народному хозяйству возродиться из пепла после войны, обеспечивал развитие агропромышленного комплекса в последующие годы. И сегодня благодаря уму и таланту многих поколений машиностроителей превратился в настоящего гиганта, задающего тренды не только на отечественном, но и мировом рынке", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что современная высокотехнологичная продукция под брендом "Гомсельмаш" ценится белорусскими аграриями и поставляется практически во все страны СНГ, в Европу и Азию, в Южную Америку и на Африканский континент.

"Убежден, что и в дальнейшем предприятие будет визитной карточкой Беларуси и ваш дружный коллектив продолжит активно расширять модельный ряд производимой техники и находить новых партнеров", - подчеркнул Президент.-0-