"Настоящий подарок для всех белорусов" - Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Абу-Даби

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по теннису Арину Соболенко с победой на турнире в Абу-Даби. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Этот триумф в Абу-Даби стал настоящим подарком для всех белорусов к старому Новому году. Мы с гордостью следим за впечатляющей серией побед и верим, что целеустремленность, трудолюбие и несгибаемый характер обязательно приведут тебя к главной вершине - титулу первой ракетки мира", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и новых достижений во славу Беларуси.

Как сообщалось, десятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в Абу-Даби с призовым фондом $565,5 тыс. Решающий поединок первого в сезоне крупного турнира против россиянки Вероники Кудерметовой белоруска провела очень уверенно, выиграв в двух сетах.

Теперь в активе Арины Соболенко девять чемпионских титулов на турнирах под эгидой WTA. Благодаря успешному выступлению в Абу-Даби она поднимется на седьмое место в мировом рейтинге.-0-