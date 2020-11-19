Президент назначил послов Беларуси в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению

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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня послов в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководить белорусской дипмиссией в Китае станет председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Бывший министр обороны и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков стал послом в Азербайджане, а экс-генпрокурор Александр Конюк будет представлять интересы Беларуси в Армении.

Начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метелица назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Пакистане. Заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Павел Взяткин возглавит белорусское посольство в Кении. По совместительству он также будет представлять интересы страны в Танзании, Уганде и Эфиопии. Кроме того, Павел Взяткин будет Постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

"Не буду традиционно вам рассказывать о странах пребывания, куда мы вас направляем. Люди подготовленные, грамотные и прочее. Публично спрашиваю вас: может, кто-то не хочет ехать послом? - задал вопрос глава государства. - Вы люди, особенно вы втроем (речь об Андрее Равкове, Александре Конюке и Юрии Сенько. - Прим. БЕЛТА), крупного калибра. Я готов, искренне вам говорю, если вы сейчас скажете, что хотели бы работать на других должностях…"

Обращаясь к Юрию Сенько, Президент отметил, что Китай - особая страна. "Они всегда ценят, когда "тяжеловеса" направляем туда", - заметил Александр Лукашенко.

В ответ на слова главы государства все подтвердили, что с готовностью поедут работать в новых должностях.

"Я искренне говорю. Если вы видите себя в какой-то другой области, ваше желание работать, хоть сейчас, хоть через год, хоть через полгода, если вы изъявите желание. Чтобы все люди понимали, что это не пенсионная для вас работа. И не работа, знаете, вот взяли на обочину выбросили людей. Таких людей на обочину не выбрасывают. Поэтому я хочу, чтобы люди это слышали, и вы понимали", - еще раз акцентировал внимание белорусский лидер.

"В любое время, Андрей. Хоть ты и генерал, но тем не менее. В любое время, - обратился глава государства к Андрею Равкову. - Конечно, я побаивался, когда согласовывал кандидатуру. Думаю, министр обороны (ранее занимал этот пост. - Прим. БЕЛТА), а тут война закончилась только, и он в Азербайджан. И к чему это Лукашенко, почему направляет такого калибра генерала туда, что это за позиция такая будет… (речь о возможной реакции со стороны на данное кадровое решение. - Прим. БЕЛТА)".

В этой связи Президент подчеркнул, что в этих решениях нет никакого закулисья. "Мы с Азербайджаном поддерживаем очень хорошие, близкие отношения. Ты это знаешь. И мы должны с Азербайджаном поддерживать добрые отношения", - сказал Александр Лукашенко.

Одновременно он подчеркнул, что у Беларуси и с Арменией блестящие отношения.

"Поддерживайте эти отношения и делайте так, чтобы нас ни в чем не заподозрили. Это две республики, которые должны в будущем жить мирно. Мы очень хорошие отношения с Ереваном и с Баку поддерживали и будем поддерживать. Ну, случилось так, что поделаешь, можно посочувствовать. И люди погибли. Но, слава богу, что хоть горячая война закончилась. Поэтому будем исходить из этого", - заявил Александр Лукашенко.

Главу государства заверили, что кандидатуры послов в Пакистан и ряд африканских стран тщательно подбирались, у каждого имеется необходимый опыт работы, нет претензий и в плане исполнительской дисциплины, отношения к делу. Более того, оба эти направления очень перспективные в плане дальнейшего развития сотрудничества.

Обращаясь к назначаемым послам, Александр Лукашенко обратил внимание, что прежде всего необходимо приложить усилия, чтобы продвинуться в товарообороте с соответствующими странами, нарастить отечественный экспорт: "И уже будет великое дело. Главное - это экспорт. Политика политикой. Понятно, что и в Азербайджане, и в Армении ее будет немало, и в Китае. Но там нам надо продвинуться именно в торгово-экономических отношениях".-0-

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