"Не бросайтесь на импортную еду". Лукашенко дал рекомендации по здоровому образу жизни

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, общаясь с жителями Могилева после посещения физкультурно-оздоровительного комплекса, дал рекомендации по здоровому образу жизни, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь глава государства призвал не бросаться на импортную еду. Он признался, что и сам, несмотря на имеющиеся возможности, старается употреблять в пищу только отечественные продукты.

"У меня возможностей приобрести какой-то импорт предостаточно, но я никогда не питался тем, что нам привозят из-за границы. Свои и картошка, и морковь, и капуста… Все же мы производим. А мясо-молочная продукция - лучшая в мире. Поэтому питаться вы должны только своими продуктами. Это мой вам совет", - сказал Александр Лукашенко.

Вторая рекомендация - заниматься физкультурой и спортом, и этому в том числе будет способствовать новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который посетил Александр Лукашенко. В нем оборудованы и бассейны, и различные спортивные залы, где побывал глава государства. Он рассчитывает, что этот и другие спортивные объекты кроме развития массового спорта должны дать отдачу и в плане подготовки спортсменов мирового уровня.

"Большой бассейн - это вообще супербассейн мирового уровня. Это шикарный бассейн для проведения любых соревнований. Белорусского уровня однозначно. Чаша идеальная", - сказал Президент.

Он признался, что сам плавание не любит, но это хороший вид спорта для тренировки легких, что особенно важно в условиях нынешней пандемии. "Это нелюбимый вид спорта - плавание. Но это самый эффективный. Когда ты плаваешь, ты дышишь, как надо. Тяжелый вид спорта", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко призывает заниматься не только плаванием, но и другими активными видами спорта, желательно на природе: "Подумайте. Каждое утро, каждый вечер понемногу. Хотя бы по полчаса, чтобы легкие у вас раздувались от воздуха. На природе. Главное - это здоровый образ жизни. Я вам это говорю из своей практики. Противостоять этой пандемии нужно нормальным питанием и здоровым образом жизни. Хотя я не сторонник спортивных залов. Лучше на воздухе, на природе".

В этом же ключе глава государства призвал активнее приобретать и осваивать участки земли за пределами городов. "Нужно активнее осваивать пустующие усадьбы. Летишь над Беларусью и просто жалко. Если есть небольшая копейка, вы лучше вложите в эту землю. И детей оторвете от этих гаджетов", - посоветовал белорусский лидер.-0-