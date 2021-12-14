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14 декабря 2021, 21:32

"Не будет санкций - легче не будет, найдут что-то другое". Лукашенко об отстаивании интересов страны

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность развития и эффективного функционирования экономики и социальной сферы, что является гарантией стабильности в государстве. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Могилевской области.

"Надо видеть экономику, предприятия. И, конечно, "Могилевхимволокно", "Белшина" (одни из крупнейших предприятий в области. - Прим. БЕЛТА). Если они провалятся, нам заместить их нечем. Но это не значит, что они не должны работать", - сказал глава государства.

Он отметил, что не стоит ссылаться в том числе на санкции: "Вы же понимаете, откуда эти санкции, почему эти санкции. Не будет санкций - все равно ему (в данном случае речь шла про работу ОАО "Могилевхимволокно". - Прим. БЕЛТА) легче не будет. Как только он будет выпускать конкурентоспособную продукцию, ему легче не будет. Они (инициаторы санкций на Западе. - Прим. БЕЛТА) найдут что-то другое".

Александр Лукашенко подчеркнул: важно не отставать в вопросе инвестирования, развития производственной сферы. "Отстанем в инвестициях - все. У нас же нет нефти, труба не качает, газа нет, - сказал он. - Поэтому все зависит от нас. И рассчитывать на то, что нам будет легче... Я не приехал, чтобы вам это сказать. Нам будет очень сложно. И дальше все будет сложнее и сложнее. Дело не в наших выборах, дело не в "диктатуре", дело не в Лукашенко. Посмотрите, что творится от США до Европы. Ну, мы уже всему миру показали, что они мерзавцы. Одно говорят, другое думают, третье делают. Мы уже всему миру это показали. Дело не в этом. Дело в геополитике".

В этой связи Президент напомнил и об активности НАТО и США в Черном море и не только. "Пытаются давить на Россию. Черное море, Украина, Прибалтика, вокруг Калининграда. Мы же это видим, отслеживаем. У нас единая система ПВО", - сказал он.

"Нам надо выстоять. Все эти санкции, давление, кибератаки - это опаснейшее дело. Не надо ядерное оружие. Кибератаки на основные объекты жизнеобеспечения, и больше ничего не надо. Поэтому для нас это серьезнейшая опасность", - заявил Президент.

Александр Лукашенко коснулся и темы обновления Конституции, подчеркнув, что это делается для того, чтобы обезопасить страну.-0-

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