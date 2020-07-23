"Не допустить, чтобы сложности переносились на людей" - Лукашенко назвал ключевую задачу для власти

23 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ключевая задача для органов власти состоит в том, чтобы текущие сложности, вызванные различными обстоятельствами, не переносились на людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нельзя упустить из виду важнейшие вопросы, от которых зависит обычная, повседневная жизнь людей. "Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания. Она и сейчас никуда не исчезает. Поэтому сегодня я пригласил экономический блок руководства центральных и местных органов власти, чтобы рассмотреть работу отраслей реального сектора и услуг, финансов, социальной сферы, которая должна быть под пристальным нашим контролем. Ни один вопрос, винтик в этой машине не должен допустить сбоя, - подчеркнул белорусский лидер. - В начале года, во время испытания нас "нефтяной пандемией", нам это удалось. Затем была вирусная, "информационная". Теперь началась политическая пандемия".

"Но вряд ли это для кого-то неожиданность. На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать на них нельзя и впредь. Однако ключевая задача для всех нас в ином. Любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди. Никакие сложности их касаться не должны, с которыми мы должны разбираться здесь", - заявил глава государства.-0-

Зарплаты, занятость, цены - Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов "Сегодня мы остановимся на трех самых значимых вопросах, которые постоянно находятся на контроле у общества, - зарплаты, занятость и цены. Я внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей", - сказал Президент.