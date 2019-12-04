"Не хуже, чем в былые годы" - Лукашенко положительно оценивает новый состав парламента

4 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценивает избранный в стране новый состав парламента. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы недавно провели парламентские выборы. Я, будучи в Витебской области, поблагодарил наших людей и руководителей участковых, окружных комиссий, которые просто блестяще справились с этой задачей. Вы слышите, что я частенько подкритиковываю Запад за оценку наших выборов. Но должен сказать, прогресс и среди них по оценке наших выборов поразительный", - отметил Президент.

"Это наша страна, и мы с вами будем определять, как ей быть дальше. Но ни в коем случае нельзя растопыренными пальцами держать власть. Ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что граждане в своем подавляющем большинстве поддержали на выборах предложенные властью кандидатуры. "И мы избрали, я чувствую, неплохой по составу парламент. Не хуже, чем в былые годы. Может быть, лучше", - считает Александр Лукашенко.

В этой связи Президент обратил внимание, что в ответ необходимо слышать людей и отвечать на их чаяния и просьбы. "Я понимаю, что есть некоторые штатные жалобщики, но их ничтожное меньшинство. Многие люди приходят потому, что некому им помочь. И они вправе рассчитывать на власть. Власть от народа, как мы говорим, - акцентировал внимание глава государства. - Поэтому я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом палками не бросали за нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас - от Президента до сидящих здесь государственных служащих".-0-