"Не хуже, чем в былые годы" - Лукашенко положительно оценивает новый состав парламента

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:09 БРСМ планирует развивать в Беларуси проект "Молодежное правительство" Общество
15:06 После пожара в колледже в Одессе умерла преподавательница В мире
15:03 Известная белорусская волейболистка Ольга Павлюковская перешла в гродненский "Коммунальник" Спорт
14:59 Савиных: обновленному парламенту предстоит сделать акцент на модернизации белорусского общества Политика
14:56 Гражданам Беларуси рекомендуют не посещать Францию в связи с предстоящей забастовкой Общество
14:51 В Витебске презентовали комикс о важности сохранения зрения Регионы
14:36 Брич: парламенту предстоит создать условия для роста экономики по обозначенному Президентом пути Экономика
14:33 "Белпочта" проведет 6 декабря День посткроссера Общество
14:29 Более 68,4% продукции предприятий "Беллесбумпрома" в январе-октябре отправлено на экспорт Экономика
14:26 Беларусь и Польша подписали соглашение о сотрудничестве по программе "Польская помощь" Общество
14:17 Россельхознадзор снял ограничения на поставки сырных полуфабрикатов Рогачевского МКК Экономика
14:14 Беларусь и Иран подписали соглашение о системе содействия взаимной торговле Экономика
14:13 Рахманов: уходящий год был интенсивным для Совета Республики Политика
14:11 Лукашенко видит возможность для развития в Беларуси торговли экопродуктами Президент
14:01 Депутатам важно из первых уст услышать о приоритетах в развитии страны - мнение Общество
13:56 В Гомеле токаря вагонного депо суд приговорил к 3,5 года "химии" за хранение марихуаны Происшествия
13:49 Пресс-конференция к открытию выставки "Шрага Царфин. Ведущий к свету" пройдет 5 декабря в НХМ Культура
13:46 Жительница Волковыска лишилась денег при покупке по объявлению в интернете Происшествия
13:45 В Одессе горит колледж В мире
13:40 Белорусско-польское гуманитарное сотрудничество набирает обороты - Скакун Экономика
13:38 Лукашенко: надо сохранить независимую страну Президент
13:36 Беларусь и Мальта будут развивать сотрудничество в торговле и цифровизации Экономика
13:26 Белорусский рубль на торгах 4 декабря ослаб к трем основным валютам Экономика
13:18 Михальский: в 2019 году Польша реализовала в Беларуси проекты более чем на 2 млн евро Общество
13:05 Роботы-полицейские начали патрулировать железнодорожные станции в Китае Технологии
13:03 "Не хуже, чем в былые годы" - Лукашенко положительно оценивает новый состав парламента Президент
13:02 Визит делегации деловых кругов Бельгии планируется в Беларусь в 2020 году Экономика
13:00 В Гродно Br104, в Лиде Br75 - инспекторы рассказали о ставке единого налога для Дедов Морозов Регионы
12:53 Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 5 декабря Общество
12:53 В Светлогорске легковушка вылетела в кювет и врезалась в столб Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
04 декабря 2019, 13:03

"Не хуже, чем в былые годы" - Лукашенко положительно оценивает новый состав парламента

Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценивает избранный в стране новый состав парламента. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы недавно провели парламентские выборы. Я, будучи в Витебской области, поблагодарил наших людей и руководителей участковых, окружных комиссий, которые просто блестяще справились с этой задачей. Вы слышите, что я частенько подкритиковываю Запад за оценку наших выборов. Но должен сказать, прогресс и среди них по оценке наших выборов поразительный", - отметил Президент.

"Это наша страна, и мы с вами будем определять, как ей быть дальше. Но ни в коем случае нельзя растопыренными пальцами держать власть. Ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что граждане в своем подавляющем большинстве поддержали на выборах предложенные властью кандидатуры. "И мы избрали, я чувствую, неплохой по составу парламент. Не хуже, чем в былые годы. Может быть, лучше", - считает Александр Лукашенко.

В этой связи Президент обратил внимание, что в ответ необходимо слышать людей и отвечать на их чаяния и просьбы. "Я понимаю, что есть некоторые штатные жалобщики, но их ничтожное меньшинство. Многие люди приходят потому, что некому им помочь. И они вправе рассчитывать на власть. Власть от народа, как мы говорим, - акцентировал внимание глава государства. - Поэтому я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом палками не бросали за нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас - от Президента до сидящих здесь государственных служащих".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко Минская область парламент совещание
Новости рубрики Президент
Лукашенко видит возможность для развития в Беларуси торговли экопродуктами
Лукашенко: надо сохранить независимую страну
Лукашенко: столичная область должна быть лидером в социально-экономическом развитии
Александр Лукашенко "Детей воспитывает либо улица, либо интернет" - Лукашенко о проблемах в образовании
Александр Лукашенко Лукашенко: дисциплина в выполнении поручений у местной власти, мягко говоря, хромает
Фото из архива Лукашенко: каждое обращение - показатель безразличия местной власти к проблемам людей
Главное
Лукашенко: нужно равномерно развивать Минскую область, а не только "золотые земли" между кольцевыми
Андрейченко: депутаты уходящего созыва работали на укрепление суверенитета Беларуси
Председательство Беларуси в ЕАЭС должно придать импульс развитию объединения - Мясникович
ISIC - теперь в Беларуси! Скидки для студентов и учащихся в 135 странах мира
Топ-новости
Лукашенко напомнил о необходимости роста зарплат в увязке с производительностью труда
"Детей воспитывает либо улица, либо интернет" - Лукашенко о проблемах в образовании
Лукашенко и Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи
Эксперты призывают отказаться от фобий по поводу внешних угроз для независимости Беларуси
"БелАсептика-Дез": равные возможности – для всех!
life:) отмечает день рождения подарками для абонентов
Михальский: в 2019 году Польша реализовала в Беларуси проекты более чем на 2 млн евро
Гражданам Беларуси рекомендуют не посещать Францию в связи с предстоящей забастовкой
Белорусский автобус испытывают в Казани для системы скоростного городского транспорта
Посольство выясняет, пострадали ли белорусы в аварии с участием автобуса в Подмосковье
Пресс-конференция к открытию выставки "Шрага Царфин. Ведущий к свету" пройдет 5 декабря в НХМ
Мясникович: важнейший приоритет для Совета Республики - работа с молодежью
Мингорисполком и облисполкомы проведут 7 декабря прямые телефонные линии
Депутаты приняли в первом чтении поправки об аудио- и видеозаписи судебных процессов
Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.