"Не надо пожар тушить бензином" - Лукашенко раскритиковал предложенные Минобразования меры по безопасности в школах

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал предложенные Министерством образования меры по усилению безопасности в школах. Об этом глава государства заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул нецелесообразность введения в школах должностей заместителя директора по безопасности, охранников или дополнительных ставок школьных психологов. "Мы введем этих начальников по безопасности, они будут получать деньги (неизвестно откуда, от учителей мы их возьмем?), а все остальные отстранятся от этой работы, - сказал Президент. - И он что, один обеспечит в школе безопасность? Это наше безобразие, наша недисциплинированность и разболтанность в школе - вот, что приводит к этому (имеются в виду трагические события в столбцовской школе. - Прим. БЕЛТА). И не надо пожар тушить бензином".

Глава государства выразил уверенность в том, что вопросами безопасности в учебных учреждениях, а также психологией должны заниматься в первую очередь педагоги и администрация. При этом нет необходимости вводить дополнительные должности, как это предлагало Министерство образования. Кроме того, отметил глава государства, нет источников финансирования для этих новшеств: "Где вы деньги на это возьмете? И надо ли это вообще?"

Президент подчеркнул, что каждый педагог должен быть одновременно и психологом, и идеологом. В этой связи он потребовал, чтобы в школах учителя и руководители более качественно выполняли свои обязанности. "Какие еще в школе нужны психологи, когда там первый психолог - директор, два, а где-то и три заместителя директора, где классные руководители - психологи. Какие психологи? Вы что, в школе не учились, в конце концов? Какие начальники по безопасности? Пришел в школу - отработай как положено. Классный руководитель - в коридоре, в классе, на улице посмотри", - сказал Александр Лукашенко.-0-