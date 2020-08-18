"Не нагнетание обстановки" - Лукашенко подтверждает озабоченность ситуацией вдоль западных границ Беларуси

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает озабоченность ситуацией, которая складывается вдоль западных границ страны. Об этом он заявил сегодня на совещании с членами Совета безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что собрал совещание, чтобы традиционно обсудить ситуацию, которая складывается на сегодняшний день в Беларуси. "Не только внутри нашей страны, но и за ее пределами. Особенно на наших границах. Вы помните, в центре стратегического управления мы уже касались этого вопроса, я об этом говорил. Некоторые среди наших граждан расценили это как нагнетание обстановки. Мол, ничего подобного на западных границах нашей страны нет. Но думаю, что (вчерашний вечер, особенно ночь) вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. Надо было раньше нам это учитывать и иметь в виду", - заявил Александр Лукашенко.

"Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления", - пояснил белорусский лидер.

"Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, Президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств, - сказал Президент. - Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально".

Александр Лукашенко отметил, что, как говорят военные, внешняя компонента вынуждает учитывать обстановку и действовать соответствующим образом.

"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - добавил глава государства.-0-