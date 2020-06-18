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Президент
18 июня 2020, 12:47

"Не нужно цепляться к людям по мелочам" - Лукашенко об изменении административного законодательства

Во время совещания
Во время совещания

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по проектам кодексов об административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что в течение полугода над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях работала межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс.

Президент подчеркнул, что следом за кодексами необходимо пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня, убрав из них лишние бюрократические требования. Глава государства сделал акцент на необходимости быстрого проведения такой работы. "Мы должны с вами договориться, в какие сроки это сделать. Очень хотелось бы, чтобы с нового года заработал новый кодекс и были приведены в порядок подзаконные акты", - сказал он.

"Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций", - потребовал глава государства.

"Не нужно цепляться к людям по мелочам, - подчеркнул Президент. - Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода? Лучше будет, если мы везде (хотя трудно сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном - нам просто не нужно мешать людям жить и работать".

Александр Лукашенко обратил внимание, что подобная работа в стране уже ведется, она началась три года назад в рамках либерализации бизнес-климата. "Она не должна останавливаться. Это прямое поручение, - заявил глава государства. - Постоянно надо думать, как работать с людьми. Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить".

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законодательство Лукашенко совещание
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