"Не обижайте людей" - Лукашенко напомнил руководителям на местах о справедливом отношении к работникам

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, подчеркнул необходимость справедливого отношения к людям и поддержки трудовых коллективов предприятий, испытывающих трудности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо поддержать тех, кто сегодня в трудное положение попал. Нельзя людей бросать. Мы же славяне, мы должны по-человечески жить. Если ты чего-то достиг, помоги соседу. Не обижайте людей. В подавляющем своем большинстве у нас хорошие люди. Белорусы - люди хорошие, с мозгами, понимающие", - подчеркнул глава государства.

В качестве примера Президент привел то, как люди в последнее время выражают свою осознанную гражданскую позицию, собираясь для проведения республиканских автопробегов. "Они садятся в свой автомобиль и едут через всю страну. Сколько уже таких было поездок. А это же деньги. Эти люди покупают государственные флаги, символику, тратят деньги на бензин и едут, чтобы продемонстрировать, что это их страна. Это дорогого стоит", - убежден белорусский лидер. Александр Лукашенко еще раз упомянул о прошедших накануне в Минске массовых мероприятиях, когда заявить о своей позиции вышли ветераны силовых структур, однако их мнение оказались не готовы услышать участники протестной акции. "Люди приехали со всей страны. Услышали в Telegram-каналах. Если вы позвали (речь об организаторах протестной акции 19 октября в Минске. - Прим. БЕЛТА), так вы хотя бы поговорите с ними, услышьте их голос. Но кому там слушать было? Посмотрел я эту картинку. Кому там слушать? Их работа - выйти и гвалтом кричать на улице", - прокомментировал недавние события глава государства.

Президент обратил внимание назначенных сегодня руководителей районов и ОАО "Нафтан" на необходимость поддерживать трудовые коллективы, руководствуясь при этом интересами страны в целом, а не только вверенного им участка. "У него забором ограничено предприятие, но это не значит, что только в этом заборе он должен заниматься, у него целый город - Новополоцк, - обратился глава государства к Андрею Сойко, согласованному на должность генерального директора ОАО "Нафтан". - Там тысячи людей живут, город строился под этот завод. Поэтому хочешь не хочешь, а на плечах будет висеть этот город, отдельные его проблемы. Там есть власть, другие предприятия, но это предприятие (ОАО "Нафтан". - Прим. БЕЛТА) обеспечивало всегда этот город. Да и Полоцк недалеко, тоже посматривает, чтобы ему где-то помогли. Такая у нас страна. У нас социально ориентированная экономика и страна такая. Конечно, надо помогать".

"Берегите людей, делайте все, чтобы они жили и на нас не обижались. Справедливость должна лежать в основе всего. Это главное", - подытожил Президент.-0-