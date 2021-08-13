"Не рой яму, сам туда попадешь" - Лукашенко о политическом кризисе в Литве

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района коснулся темы миграционного кризиса, передает корреспондент БЕЛТА."Мы тратили деньги, защищали литовцев, поляков и других. Они решили ввести санкции. Прежде всего перестали строить, финансировать эти центры (для временного содержания нелегальных мигрантов. - Прим. БЕЛТА). Я что, за свой счет буду это строить? И потом, против Беларуси ввели санкции. Вы что, вообще очумели, я вас буду после этого защищать? Вы меня повесить хотите, а я должен вас защищать? Нет. Идут к вам, вы позвали их - берите. Не справились. Около 5 тыс. сегодня в Литве мигрантов. Держат, как... У нас скотину так не держат. Не кормят, беременные женщины, некоторые с детишками шли туда. Выбрасывают прямо на границе. Мы забираем, лечим, спасаем, а что ж делать", - сказал Президент."В Литве политический кризис. Это говорят: не рой яму, сам туда попадешь", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-