"Не стесняйся, ты же Президент!" Лукашенко ввел Рому Когодовского в курс дел по работе главы государства

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после церемонии награждения провел для школьника Романа Когодовского персональную экскурсию по своему рабочему кабинету во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым делом глава государства пригласил мальчика присесть в его рабочее кресло. "Садись. Считай, что ты управляешь процессом. Вот здесь у тебя вся страна на этом пульте. Ты можешь любого сейчас…Ты из Минской области. Вот тут губернатора Минской области, ты его мгновенно можешь найти, сюда пригласить, если нужно, - рассказал Александр Лукашенко. - Ты не стесняйся, ты же Президент! Это такое рабочее место. Хотя здесь не только рабочий кабинет. Здесь ко мне начальники проходят, за тем столом министр твой (речь о министре здравоохранения Дмитрии Пиневиче, который занимался вопросами лечения мальчика. - Прим. БЕЛТА) приходит сюда иногда. Но он не любит ко мне ходить, потому что тут же надо отчитываться, как он лечит. Поэтому начальники не очень хотят сюда приходить, но я их приглашаю иногда".

Рассказал Александр Лукашенко и о фотографиях, которые стоят у него на столе: "Это вот мой младший - Коля. Наверное, ты слышал о нем. Он, когда был маленьким, еще меньше, чем ты, на этом кресле не сидел. Ты первый. Да, действительно, Роман первый сидит в кресле Президента".

"Если ты захочешь когда-нибудь ко мне прийти в гости и поговорить с каким-нибудь начальником, я тебя с удовольствием приглашу", - добавил глава государства.

Он также наглядно показал Роме, с каким большим объемом информации Президенту приходится ежедневно работать, продемонстрировав ему толстую папку различных документов: "Вот смотри. Вот это мне надо на этой неделе все выучить на память. Вот смотри: по Конституции у нас будет мероприятие в четверг. Вот будем с Путиным вести в онлайн-режиме по телевизору переговоры. Тоже материалы надо выучить. Это - в Могилевскую область поеду открывать с министром больницу новую. Тоже надо все на память выучить. Только за три дня".

"Поэтому если ты рискнешь быть Президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит", - отметил белорусский лидер.

Далее Президент вместе с Ромой подошли к большому глобусу. "Здесь в кабинете лишнего ничего нет. Когда мне надо куда-то лететь, я смотрю, как из Минска попасть, допустим, в Китай, в Пекин. Я смотрю маршрут. Поэтому этот глобус мне иногда нужен, хотя я очень хорошо этот земной шар знаю", - рассказал глава государства.

Александр Лукашенко продолжил экскурсию: "Вот телевизор. Иногда, когда мне пресс-секретарь пакостную какую-нибудь флешку принесет, я тут посмотрю ее. Но очень редко его включаю".

Президент также показал мальчику зону в его рабочем кабинете, которая предназначена для общения с различными высокими зарубежными гостями.

"А тут вот приходят люди без портфеля, а уходят с портфелями. Вот министр когда-то не был министром. Пришел сюда, мы с ним переговорили: "Ты можешь работать?" - "Могу", "Можешь это сделать?" - "Могу", "Будешь лечить?" - Буду". Ну его назначили министром. Вот такая работа здесь", - продолжил рассказ Президент о предназначении рабочих зон кабинета.

Он также рассказал про две важные вещи, которые хранятся у него в кабинете. Одна из них - слуцкий пояс, сотканный по старинной технологии с использованием золотых нитей. "Вот он здесь лежит, метра два с лишним длиной. Им раньше опоясывали себя богатые люди", - рассказал он Роме.

И еще в кабинете хранится первый экземпляр Конституции Беларуси на двух государственных языках. "Вот скоро будет референдум. Люди хотят поменять Конституцию. Я с ними согласился. Если взрослые люди проголосуют за новую Конституцию, здесь будет новая. Ты помоги мне там сагитировать (не только родителей) в своем селе и так далее", - сказал Александр Лукашенко.

Роману на память он подарил компьютер, так как тот любит различные игры. "Ну, Рома, держись. Держись, ты молодец, мужик! И много читай. Будешь много читать, будешь больше знать. И особо в этом компьютере, что я тебе подарил, не сиди. Так, пару часов в день", - пожелал Президент мальчику.

Как сообщалось БЕЛТА, Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего брата Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов, на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.

Ситуацию с мальчиком, пострадавшим во время пожара в деревне Сидоровичи Мядельского района, держал на контроле лично глава государства Александр Лукашенко.

В консилиумах по выработке методов лечения для Ромы принимали участие министр здравоохранения, лучшие врачи разных профилей республики. Несколько консилиумов было проведено с участием российских коллег.

В поддержку юного героя в Беларуси была запущена акция: люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям.

Ранее глава государства подписал указ, в соответствии с которым Рома Когодовский награжден орденом "За личное мужество". Государственными наградами и Благодарностями Президента отмечены также заслуги медиков.-0-