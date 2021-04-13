Неформальная встреча Лукашенко и Алиева продолжалась 5 часов и закончилась только к полуночи

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев во время встречи

14 апреля, Баку /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита главы белорусского государства провели 13 апреля в Баку неформальную встречу. Переговоры продолжались около пяти часов, передает корреспондент БЕЛТА.

На встречу с азербайджанским коллегой Александр Лукашенко направился сразу же после прилета в Баку. Президенты встретились примерно в 19 часов, неформальные переговоры продолжались до полуночи.

Какие именно вопросы обсуждали лидеры тет-а-тет, пока неизвестно. Но ранее пресс-служба Президента Беларуси сообщала, что главы государств рассмотрят "основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества".

Кроме того, около 22 часов Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что в переговорную комнату президентам передали "толстые стопки документов" и что "этим вечером в основном международку обсуждают".

14 апреля Александр Лукашенко и Ильхам Алиев проведут официальные переговоры в резиденции Президента Азербайджана. Ожидается, что во время них основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к полумиллиарду долларов. Азербайджан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси.

Но, как отметил во время общения с журналистами посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков, прошлый год для развития экономического сотрудничества был сложный и напряженный. В первую очередь из-за ситуации с пандемией. При этом белорусский экспорт в Азербайджан увеличился более чем на 30 товарных позиций. Например, хорошо зарекомендовало себя на азербайджанском рынке белорусское продовольствие. Существенный вклад в товарооборот внесли и поставки поездов Stadler.

"Поэтому увеличение экспортного потенциала между нашими государствами - это реальная задача, над которой нужно работать. Этой цели посвящен в том числе и визит главы государства, - рассказал Андрей Равков. - Визит на высшем уровне - это не только политический вопрос. Это прежде всего придание импульса отношениям между двумя странами и государственному аппарату, что позволит развивать точки соприкосновения в пользу наших народов".-0-