Неформальная встреча Лукашенко с Додоном: поговорили по душам, обсудили санкции, политику и не только

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел неформальную встречу с председателем партии социалистов Республики Молдова, экс-президентом этой страны Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства тепло приветствовал Игоря Додона, отметив, что его приезд как раз пришелся на светлые праздничные дни: "Молодец, что приехал! Не приехать не мог. Потому что, действительно, в свое время ты уже настолько завязался тут с хорошими общими белорусско-молдавскими делами. Особенно в гуманитарном плане".

"Спасибо, что есть возможность встретиться, пообщаться, обменяться опытом и мнениями о том, что происходит в мире. Мы видим, что очень непросто и в нашем регионе. У вас было непросто, но у вас уже вроде бы успокоилось", - сказал в ответ Игорь Додон.

Он отметил, что в эти дни в Беларуси проходит официальный визит спикера молдавского парламента, в программе - встречи в Национальном собрании, правительстве, ряд знаковых памятных мероприятий.

Встреча проходила за городом. "Я здесь у вас в первый раз", - подчеркнул Игорь Додон.

Александр Лукашенко на это заметил, что нечасто приглашает зарубежных гостей к себе домой. "У меня не принято приглашать домой. Думаю, может, не понравится", - сказал он. Тем не менее глава государства отметил, что порой принимает здесь гостей. В их числе, например, были лидеры России и Китая.

"Ты же читал, наверное, про мое "золотое дно" и дворцы...Тебе, думаю, покажу "золотое дно" - с юмором заметил белорусский лидер.

"Я эти глупости не читаю", - ответил Игорь Додон.

Александр Лукашенко пригласил гостя в достаточно скромный по размерам, но со вкусом сделанный и обустроенный деревянный дом. "Это мой любимый дворец", - сказал он.

Президент рассказал и о своем подсобном хозяйстве. Как известно, глава белорусского государства увлекается сельским хозяйством и часто лично экспериментирует, проверяя те или иные наработки отечественных ученых-аграриев. "Там у меня целая ферма - лошади, кролики, страусы… И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу 37 га земли. Не моих, а местного кооператива", - провел небольшую экскурсию Александр Лукашенко.

Он рассказал, что в свое время его вдохновила природа этого места. "Сейчас мы с тобой сфотографируемся возле моего дуба. Один, второй и там три. Они уже старенькие и как-то болели. Я их спасаю. Лет 20, сколько здесь живу, я их все время спасаю. Когда начали за ними ухаживать - отозвалась природа", - поделился личной историей глава государства.

О ситуации вокруг Беларуси

Естественно, разговор шел и на более серьезные злободневные темы. Молдавский гость во время беседы обратился к обстановке в Беларуси и вокруг нее. "Хорошо, что удержали ситуацию, - сказал он. - Вы молодцы! Такое давление"

"Как я мог не удержать… Я же понимал, что и в Молдове пригодится этот опыт", - сказал Александр Лукашенко.

"Оно готовилось и у нас. Сейчас тоже готовится. У нас выборы досрочные (летом в Молдове должны пройти досрочные парламентские выборы. - Прим. БЕЛТА). Думаю, что они попытаются в эти даты. Но вы показали пример", - продолжил тему экс-президент Молдовы.

Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно уважать самих себя и жестко отстаивать свои интересы: "Хоть мы и небольшие, но и не карликовые. У нас люди, народ, которые должны в конце концов уважать сами себя. Народ должен жить как следует, обеспечить эту жизнь".

Президент отметил, что просто надо быть начеку. "Мы этого не ждали. Ты знаешь нашу Беларусь. Вообще на ровном месте. Это и хорошо. Если бы у нас были эти противоречия - между богатством и бедностью пропасть, если бы у нас олигархат правил в стране, никто бы никогда здесь ситуацию не удержал при таком внешнем давлении", - констатировал глава государства.

Об угрозах санкциями

Александр Лукашенко подробно рассказал Игорю Додону о позиции в Беларуси в отношении санкций, которыми грозят западные страны. "Я вчера сказал - премьер мне докладывал по итогам квартала - в конце концов, надо им отвечать. Мы не хотим никакой экономической войны. Они все (европейцы): санкции, санкции, мы введем санкции! Ну мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток - в Россию, Китай, - пусть возят. Я европейцам говорю, - отметил белорусский лидер. - Ну ладно, американцы далеко, они всегда умели играть на этом "фортепиано". Во все войны наживались за счет этих раздраев и драк здесь, в Европе. Но европейцам чего неймется? Они-то реально видят, что происходит".

"Двойные стандарты", - согласился Игорь Додон.

О попытке покушения и предупреждении для зарубежных спонсоров

Александр Лукашенко высказал уверенность, что удастся преодолеть те или иные текущие трудности: "Выкарабкаемся. Думаю, Он (Господь. - Прим. БЕЛТА) видит. И если есть, то Он все расставит по своим местам. Меня это тоже, особенно в эти святые дни, удивляет: все молятся - в Америке, на Западе - все верующие. Ну зачем же вы нарушаете заповеди Христа?"

"С этим случаем, что был у вас здесь, - попытка покушения и так далее..." - поддержал тему Игорь Додон.

Президент отметил, что это еще цветочки. "Эти мерзавцы не понимают ничего. Мы просто их предупреждаем: ребята, остановитесь! Ничего у них не получится. Ну а получится, - будет еще хуже для их спонсоров, - уверен белорусский лидер. - Слушай, они хотят убрать, убить Президента и думают, что народ тут аплодировать им будет? Да не будет! Изберут еще жестче человека. И о Беларуси они забудут навсегда. Мы им это напоминаем просто этим самым".

"Мы не боимся, что они там что-то думают. Мы просто в третий раз даем понять: ребята, остановитесь, потому что мы ответим, и очень-очень жестко! Они уже перешли красную линию. Как только они подойдут к вершине, они получат очень сильный отпор. Ну, может одумаются, кто его знает", - добавил Александр Лукашенко.

"История показывает - Великая Отечественная война", - согласился молдавский гость. В этой связи Игорь Додон отметил, что 6 мая в Минске планирует принять участие в открытии бюста-памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу. "Я в прошлом году запустил этот процесс в качестве Президента, но так и не успел открыть. Завтра мы открываем этот памятник здесь в Минске", - сказал он.

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Фото Андрея Стасевича