Некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ освободят от НДС с 1 января 2021 года

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №342, которым корректируется указ №138 "О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость" от 26 марта 2007 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом с 1 января 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождаются некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ. К ним относятся работы по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов, выполняемые за счет бюджетных средств, а также ряд услуг: по осуществлению функций государственного заказчика в сфере ЖКХ, по учету, начислению и взысканию задолженности по плате за ЖКУ и услуги контакт-центров 115.

Предусмотренные указом меры направлены на сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ и сокращение расходов на содержание объектов благоустройства населенных пунктов.-0-