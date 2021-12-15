"Нельзя расслабляться": Лукашенко предупредил о продолжении попыток раскачать ситуацию перед референдумом

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о продолжающихся попытках раскачать ситуацию в стране перед референдумом и призвал в этой связи силовиков и госслужащих не расслабляться. Соответствующие заявления глава государства сделал на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация, не скажу, что критическая, это не ситуация прошлого года. Но всегда призываю вас, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам. Они задействованы на всю катушку. Им спуска нет и не будет. Мы недотягиваем в госструктурах. Государственные служащие должны встрепенуться. Самое главное: нам надо работать с населением и работать не формально", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-