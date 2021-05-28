"Нельзя сидеть все время взаперти" - Лукашенко на встрече с главами правительств СНГ отметил преимущества личного общения

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ отметил преимущества личного общения, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале мероприятия глава государства, пользуясь случаем, поздравил друзей из Азербайджана с национальным праздником - Днем Республики.

Президент приветствовал участников встречи в Беларуси: "Насколько я информирован и наблюдал накануне этого мероприятия, многие из вас смогли переговорить тет-а-тет, выяснить отношения и перспективы. Я рад, что вы на белорусской земле. Несмотря на атаки на Беларусь в основном в интернете, Telegram-каналах, вы видите, что обстановка у нас спокойная, Минск по-прежнему тихий и спокойный, уютный город для жизни людей. Так что милости просим в любое время к нам и граждан ваших государств".

"Своим приездом вы всем показываете очень важный пример, что нельзя сидеть все время взаперти. Нужно открываться, вести живой диалог, идти друг другу навстречу. Согласитесь, никакие даже самые современные технические средства связи, которыми мы вынуждены порой активно пользоваться, не могут заменить доверительное общение. Тем более что вопросов для обсуждения всегда было много, и сегодня их не меньше", - добавил глава государства.-0-