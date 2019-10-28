"Никакого бряцания оружием" - Лукашенко рассказал о белорусской реакции на американские танки в Литве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 28 октября 2019
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:49 Купаловцы выступили с аншлагом в Гродно Культура
13:44 ФПБ планирует выдвинуть более 6 тыс. наблюдателей на парламентских выборах Общество
13:43 В Ельске пьяный водитель врезался в дерево Происшествия
13:42 Автозапчасти на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь Происшествия
13:36 Пакет акций "Гомельагрокомплекта" выставят на биржу в конце года Регионы
13:32 Профсоюзные первички планируется создавать в IT-секторе Общество
13:28 Мархель назвал состав сборной Беларуси на ноябрьские матчи с футболистами Германии и Черногории Спорт
13:24 Миорское райпо будет ликвидировано по решению экономического суда Регионы
13:20 Уборка льна завершена в Беларуси Экономика
13:20 Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете В мире
13:18 Государство консолидировало 96,224% акций Банка развития Экономика
13:17 Доллар и российский рубль на торгах 28 октября подорожали, евро подешевел Экономика
13:16 Временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном вступило в силу Экономика
13:15 КГК помог решить вопрос с лифтом для удобства инвалида-колясочника Регионы
13:13 Гимнастки минского "Динамо" выиграли бронзу на турнире в Японии Спорт
13:11 В ЕЭК заявляют о росте случаев выявления контрафактных товаров Экономика
13:09 В Гомеле автомобиль сбил подростка на электросамокате Происшествия
13:01 Пенсионерка пострадала при тушении горевшей травы в Столинском районе Происшествия
13:00 В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным Происшествия
12:57 Белорусские кикбоксеры завоевали 9 наград на ЧМ в Сараево Спорт
12:55 ЕС согласовал отсрочку Brexit до 31 января 2020 года В мире
12:54 Трое пешеходов без фликеров погибли в Минской области за прошедшие выходные Происшествия
12:51 Почти 50 станций обезжелезивания построят в Гомельской области в 2020 году Регионы
12:45 Лукашенко заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите БелАЭС Президент
12:45 На перегоне Уша-Олехновичи сломался товарняк, поезда прибывают с опозданием Регионы
12:44 "Минскзеленстрой" к концу октября высадит 135 тыс. кустов и деревьев Регионы
12:43 Правоохранители установили граффитистов, разрисовывающих железнодорожные вагоны Происшествия
12:42 Допмеры по дорожной безопасности реализуют в Гомельской области Регионы
12:40 Равков рассказал, какие меры реагирования примет Беларусь на учения НАТО Общество
12:32 Уборка рапса в Беларуси практически завершена Экономика
Все новости
Все новости
Президент
28 октября 2019, 11:27

"Никакого бряцания оружием" - Лукашенко рассказал о белорусской реакции на американские танки в Литве

Александр Лукашенко заслушивает доклад
Александр Лукашенко заслушивает доклад

28 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложениях по реагированию, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, министр обороны Беларуси Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Тихонов.

Станислав Зась
Станислав Зась

"Это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин - это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, сможем столкнуться, - сказал белорусский лидер. - Мы к этому готовились, поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять".

Андрей Равков и Павел Тихонов
Андрей Равков и Павел Тихонов

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что вопрос в другом. "Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - заявил Президент.

Об уроках прошлого и адекватной реакции

Александр Лукашенко напомнил, что несколько дней назад поручил разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США.

"Я внимательно следил за СМИ, тем, как это воспринимается нашими политологами, специалистами, журналистами, какая реакция в нашем обществе. Не скажу, что она правильная, с моей точки зрения", - заметил Президент.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Он заявил, что, исходя из доклада разведывательного управления, посмотрел на дислокацию войск НАТО в Западной Европе, а также роль перебрасываемых американцами сил. "Идет переброска. И наша разведка это фиксирует. Молодцы. От момента выгрузки в латвийском порту в Риге до следования к месту дислокации мы имеем все данные, - рассказал Александр Лукашенко. - Полтысячи где-то военных, до 600 человек, которые перебрасываются к нашей границе. Где-то 29-30 танков, бронемашины со всем сопутствующим персоналом".

Александр Лукашенко отметил, что, отслеживая разного рода заявления политиков, журналистов, блогеров и шарлатанов, видит некие конспирологические версии. "Никакой здесь конспирологии нет. Еще раз подчеркиваю: эта бригада не соперник нашим Вооруженным Силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями, которые выполняют соответствующие функции. У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подобные вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что Беларусь за прошедшие столетия уже неоднократно страдала от чужих войн. "Страница войн для белорусского народа уже перевернута. Наша политика понятна: мы хотим, чтобы в этом регионе и Европе в целом - нашем общем доме - был мир. Но, видимо, кому-то неймется", - констатировал Президент.

Он напомнил о некоторых уроках прошлого, когда перед началом Великой Отечественной войны уверяли, что войны не будет, а с гитлеровской Германией подписывались договоры. "Нас всегда нацеливали тогда не отвечать на провокации. И мы, сложив руки, имея в Украине и Беларуси колоссальные силы, потеряли Украину и Беларусь в считаные месяцы", - сказал глава государства.

"Поэтому да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных наших коллег о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать. Мы это слышим, понимаем, принимаем, но исходя из уроков прошлого порох должны держать сухим и на любые акции подобного рода мы должны адекватно реагировать. Никакого бряцания оружием. Ни в коем случае!" - отметил Александр Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси не будут по поводу этой ситуации выдавать разные фейки в СМИ, как это происходит у некоторых сильных мира сего. "Нам эти фейки не нужны. Мы должны четко сказать людям, как мы на это будем реагировать и сколько это будет стоить. И своим соперникам тоже", - добавил белорусский лидер.

"В паспорта смотреть не будем"

"Вы видите по событиям в Сирии. Если американцы с бензовозами или без бронетехники, и даже без оружия, все стараются подальше от них держаться. Только бы не столкнуться с американцами, потому что на них обрушится какая-то несокрушимая мощь. Это надо учитывать. Армия США, НАТО, расквартированное здесь в Европе, это действительно мощь. Но американцы должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать - американцы, литовцы, немцы или еще кто-то… Мы в паспорта не смотрим".

Литовских политиков и руководство Литвы Александр Лукашенко предупредил, что рассматриваются разные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил, но и на среднее и дальнее будущее: "Среднесрочное будущее - это их учения. Прежде всего это вам поручение - военным - подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения - мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. Это вы мне сегодня доложите".

"А литовцы должны понимать, что адекватные ответы - это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить", - подчеркнул глава государства.

О факторе близости БелАЭС

Президент обратил внимание, что полигон Пабраде, где размещаются соответствующие силы, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции. "Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет", - предупредил белорусский лидер.

Он отметил, что в Беларуси хорошо защитили атомную станцию с воздуха: "Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением - "Тор-М2" (зенитный ракетный комплекс. - Прим. БЕЛТА) - недавно закупили и перебросили туда. Наши военные владеют этим оружием в совершенстве".

Президент заявил, что надо подумать и о более серьезной наземной защите АЭС. Александр Лукашенко при этом выразил уверенность, что в Литве понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы.

Лукашенко заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите БелАЭСЛукашенко заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите БелАЭС
Александр Лукашенко при этом выразил уверенность, что в Литве понимают: если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы. "Вот это надо иметь в виду", - сказал он.

О главном принципе в обороне

Президент отметил, что не хочет, чтобы все подумали, что Беларусь станет закупать какие-то новые масштабные вооружения и на это будут выделены большие средства. "Мы, конечно, на это денег жалеть не будем. Найдем эти деньги. Но мы не Россия, которая имеет углеводороды, не Америка, которая печатает доллары. У нас столько денег нет, поэтому наш главный принцип в обороне страны - неприемлемый урон для противника. Из этого надо исходить", - заявил Александр Лукашенко.

"Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие", - сказал белорусский лидер.

В заключение он еще раз подчеркнул: "Мы не бряцаем оружием. Мы готовим адекватные ответы на любые телодвижения. И то, что меня настораживает, - это прецедент. Не хотелось бы, чтобы в 15 км от наших границ размещались войска, неважно, какие они там", - подчеркнул глава государства.

Он попросил доложить, как предлагается реагировать на подобные вещи и как Беларусь будет готовиться к масштабным учениям, которые будут проводиться вблизи ее границ.-0-

Равков рассказал, какие меры реагирования примет Беларусь на учения НАТОРавков рассказал, какие меры реагирования примет Беларусь на учения НАТО
"В рамках военной составляющей во время работы с главой государства был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории", - сказал министр обороны Андрей Равков.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите БелАЭС
Эво Моралес. Фото Reuters Лукашенко поздравил Президента Боливии Эво Моралеса с 60-летием
Фото из архива Лукашенко отметил активизацию политического диалога с Австрией
Во время встречи Лукашенко в Нур-Султане встретился с Назарбаевым
Александр Лукашенко Лукашенко казахстанцам: знайте, что в центре Европы есть и ваша земля
Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев Лукашенко пригласил Токаева посетить в 2020 году Беларусь
Главное
Александр Лукашенко заслушивает доклад "Никакого бряцания оружием" - Лукашенко рассказал о белорусской реакции на американские танки в Литве
Лукашенко заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите БелАЭС
Равков рассказал, какие меры реагирования примет Беларусь на учения НАТО
"Гоген": сегодня началась продажа квартир в новом доме комплекса "Маяк Минска"
Топ-новости
Правительство прорабатывает различные варианты строительства сети 5G в Беларуси
Беларусь и Китай настроены усилить технологическое сотрудничество
Пресс-конференция об изменениях в микрофинансовой деятельности пройдет в БЕЛТА 29 октября
Облачно и до +10°С ожидается в Беларуси 29 октября
Уборка рапса в Беларуси практически завершена
БЖД проводит акцию "Дети и безопасность"
Профсоюзные первички планируется создавать в IT-секторе
Президент Кубы: для расширения сотрудничества с Беларусью есть все предпосылки
Допмеры по дорожной безопасности реализуют в Гомельской области
Антонио Фаллико: взаимодействие ЕАЭС и ЕС переходит на практический уровень
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 29-31 октября
Представительница Беларуси стала четвертой на международном конкурсе красоты "Мисс Земля - 2019"
Почти 80% территорий с напряженной ситуацией на рынке труда улучшили свои показатели - Костевич
Уборка льна завершена в Беларуси
РЕПОРТАЖ: Более половины жителей Могилевской области стали участниками переписной кампании
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.