"Никакого бряцания оружием" - Лукашенко рассказал о белорусской реакции на американские танки в Литве

28 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложениях по реагированию, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, министр обороны Беларуси Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Тихонов.

Станислав Зась

"Это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин - это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, сможем столкнуться, - сказал белорусский лидер. - Мы к этому готовились, поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять".

Андрей Равков и Павел Тихонов

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что вопрос в другом. "Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - заявил Президент.

Об уроках прошлого и адекватной реакции

Александр Лукашенко напомнил, что несколько дней назад поручил разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США.

"Я внимательно следил за СМИ, тем, как это воспринимается нашими политологами, специалистами, журналистами, какая реакция в нашем обществе. Не скажу, что она правильная, с моей точки зрения", - заметил Президент.

Александр Лукашенко

Он заявил, что, исходя из доклада разведывательного управления, посмотрел на дислокацию войск НАТО в Западной Европе, а также роль перебрасываемых американцами сил. "Идет переброска. И наша разведка это фиксирует. Молодцы. От момента выгрузки в латвийском порту в Риге до следования к месту дислокации мы имеем все данные, - рассказал Александр Лукашенко. - Полтысячи где-то военных, до 600 человек, которые перебрасываются к нашей границе. Где-то 29-30 танков, бронемашины со всем сопутствующим персоналом".

Александр Лукашенко отметил, что, отслеживая разного рода заявления политиков, журналистов, блогеров и шарлатанов, видит некие конспирологические версии. "Никакой здесь конспирологии нет. Еще раз подчеркиваю: эта бригада не соперник нашим Вооруженным Силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями, которые выполняют соответствующие функции. У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подобные вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что Беларусь за прошедшие столетия уже неоднократно страдала от чужих войн. "Страница войн для белорусского народа уже перевернута. Наша политика понятна: мы хотим, чтобы в этом регионе и Европе в целом - нашем общем доме - был мир. Но, видимо, кому-то неймется", - констатировал Президент.

Он напомнил о некоторых уроках прошлого, когда перед началом Великой Отечественной войны уверяли, что войны не будет, а с гитлеровской Германией подписывались договоры. "Нас всегда нацеливали тогда не отвечать на провокации. И мы, сложив руки, имея в Украине и Беларуси колоссальные силы, потеряли Украину и Беларусь в считаные месяцы", - сказал глава государства.

"Поэтому да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных наших коллег о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать. Мы это слышим, понимаем, принимаем, но исходя из уроков прошлого порох должны держать сухим и на любые акции подобного рода мы должны адекватно реагировать. Никакого бряцания оружием. Ни в коем случае!" - отметил Александр Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси не будут по поводу этой ситуации выдавать разные фейки в СМИ, как это происходит у некоторых сильных мира сего. "Нам эти фейки не нужны. Мы должны четко сказать людям, как мы на это будем реагировать и сколько это будет стоить. И своим соперникам тоже", - добавил белорусский лидер.

"В паспорта смотреть не будем"

"Вы видите по событиям в Сирии. Если американцы с бензовозами или без бронетехники, и даже без оружия, все стараются подальше от них держаться. Только бы не столкнуться с американцами, потому что на них обрушится какая-то несокрушимая мощь. Это надо учитывать. Армия США, НАТО, расквартированное здесь в Европе, это действительно мощь. Но американцы должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать - американцы, литовцы, немцы или еще кто-то… Мы в паспорта не смотрим".

Литовских политиков и руководство Литвы Александр Лукашенко предупредил, что рассматриваются разные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил, но и на среднее и дальнее будущее: "Среднесрочное будущее - это их учения. Прежде всего это вам поручение - военным - подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения - мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. Это вы мне сегодня доложите".

"А литовцы должны понимать, что адекватные ответы - это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить", - подчеркнул глава государства.

О факторе близости БелАЭС

Президент обратил внимание, что полигон Пабраде, где размещаются соответствующие силы, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции. "Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет", - предупредил белорусский лидер.

Он отметил, что в Беларуси хорошо защитили атомную станцию с воздуха: "Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением - "Тор-М2" (зенитный ракетный комплекс. - Прим. БЕЛТА) - недавно закупили и перебросили туда. Наши военные владеют этим оружием в совершенстве".

Президент заявил, что надо подумать и о более серьезной наземной защите АЭС. Александр Лукашенко при этом выразил уверенность, что в Литве понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы.

Лукашенко заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите БелАЭС Александр Лукашенко при этом выразил уверенность, что в Литве понимают: если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы. "Вот это надо иметь в виду", - сказал он.

О главном принципе в обороне

Президент отметил, что не хочет, чтобы все подумали, что Беларусь станет закупать какие-то новые масштабные вооружения и на это будут выделены большие средства. "Мы, конечно, на это денег жалеть не будем. Найдем эти деньги. Но мы не Россия, которая имеет углеводороды, не Америка, которая печатает доллары. У нас столько денег нет, поэтому наш главный принцип в обороне страны - неприемлемый урон для противника. Из этого надо исходить", - заявил Александр Лукашенко.

"Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие", - сказал белорусский лидер.

В заключение он еще раз подчеркнул: "Мы не бряцаем оружием. Мы готовим адекватные ответы на любые телодвижения. И то, что меня настораживает, - это прецедент. Не хотелось бы, чтобы в 15 км от наших границ размещались войска, неважно, какие они там", - подчеркнул глава государства.

Он попросил доложить, как предлагается реагировать на подобные вещи и как Беларусь будет готовиться к масштабным учениям, которые будут проводиться вблизи ее границ.-0-

Равков рассказал, какие меры реагирования примет Беларусь на учения НАТО "В рамках военной составляющей во время работы с главой государства был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории", - сказал министр обороны Андрей Равков.