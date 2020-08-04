Никакого передела собственности не будет - Лукашенко

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакого передела собственности не будет, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается, мы видели на примере стран, которые попытались пойти по этому пути. За весь срок своего президентства я не нашел ответа на вопрос: почему госпредприятия всем так мозолят глаза? Наверное, вы знаете. Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты (нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и Telegram-каналов) знают рецепт, как без социальных взрывов, по-особенному реформировать отдельные госпредприятия, я готов их не только выслушать", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что любому готов дать возможность показать себя на практике. "Предприятий предостаточно крепких, хороших. Например, БАТЭ, "Могилевхимволокно", "Белшина", "Камволь" - выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать. Я уже года три тому назад нескольким предложил, до сих пор не пришли. А для тех, кому идея "прихватизации" снова может показаться привлекательной, напомню, как это было в середине тех же 90-х. Те директора и прочие приближенные за бесценок скупали акции своих сотрудников. А в итоге предприятие оказывалось в руках непонятных дельцов, часто сидящих за границей и не имеющих никаких обязательств. Даже вопросы по развитию предприятия задать было некому. Вспомните "Коммунарку" и "Спартак", - добавил белорусский лидер.-0-