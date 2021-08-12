"Никакой самоуспокоенности быть не должно" - Лукашенко о заболеваемости COVID-19 в Беларуси

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12 августа, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Никакой самоуспокоенности в борьбе с коронавирусом в Беларуси допускать нельзя. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как обстоят дела с ковидом в стране, как лечим, какой результат? Сразу хочу предупредить: никакой самоуспокоенности быть не должно!" - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко потребовал от министра здравоохранения дать принципиальную оценку действиям руководителей регионов и столицы в этом плане. "Обеспеченность лекарствами, медицинским персоналом, больничными койками‚ кислородом, реабилитация, восстановление тяжелых пациентов, соблюдение выработанных социальных мероприятий. Можем ли мы сейчас оценить уровень ожидаемой к осени заболеваемости COVID-19 в Беларуси? Готовы мы к возможному новому витку пандемии, если он будет?" - очертил круг вопросов глава государства.-0-