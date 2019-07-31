Николай Борисевич освобожден от должности посла Беларуси в Нидерландах

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Николай Борисевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Нидерландах. Соответствующий указ Президента Беларуси Александра Лукашенко опубликован сегодня на
Дипломат также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси в Организации по запрещению химического оружия, которую он занимал по совместительству.-0-
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