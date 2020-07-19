"Никто извне нападать не будет" - Лукашенко провел параллели с попытками раскачать ситуацию в Беларуси в 2010 году и сейчас

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит схожие детали между попытками раскачать внутреннюю ситуацию в Беларуси в 2010 году после президентских выборов и в ходе нынешней электоральной кампании. Об этом он заявил 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Фрагмент встречи с военнослужащими был показан в программе " "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени, - отметил глава государства. - Ввели санкции, наклоняли. Не получается… И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду, и бросив на Дом правительства".

"Там 400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно. Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные - это зеваки. И в основном там были сопляки которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание", - напомнил Александр Лукашенко о событиях десятилетней давности.

Он обратил внимание на тот факт, что нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту. "Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по прежнему актуален", - уверен глава государства.

"Генерал Равков (госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков. - Прим. БЕЛТА) правильно сказал - никто на нас извне нападать не будет, ситуация другая", - добавил белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, Андрей Равков на встрече в Витебске отметил, что чаще всего современная война и конфликты начинались не с интервенций извне с использованием войск. "Как правило, она начиналась с улицы, площади", - сказал он.

"Не надо думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, будет стрелять против народа, - подчеркнул госсекретарь Совбеза. - Не только Вооруженные Силы, но и милиция, внутренние войска, пограничники, другие силовые структуры - наша задача - не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой. А если вдруг начнется, это будет тайно, тихо: организация массовых беспорядков, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете".

"А конфликт затем может перерасти во что угодно. Тем более в этом завязаны и внешние силы. Это ни для кого не секрет. Это видно невооруженным глазом", - отметил в Витебске Андрей Равков.-0-