Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 19 июля 2020
Минск Облачно с прояснениями +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:49 Савиных: для массовых протестов в Беларуси нет социальной основы Общество
20:44 "Никто извне нападать не будет" - Лукашенко провел параллели с попытками раскачать ситуацию в Беларуси в 2010 году и сейчас Президент
20:32 Голосование на парламентских выборах в Сирии продлили на четыре часа В мире
19:59 ФОТОФАКТ: XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "ВИТЕБСК–2020" Культура
19:42 "Гроднооблспорт" и "Кировск-СДЮШОР" вышли в финал чемпионата Беларуси по пляжному футболу Спорт
19:28 Теплой встречей друзей стал белорусский концерт на "Славянском базаре в Витебске" Культура
19:25 Взрыв прогремел на электростанции Ирана В мире
18:50 "Минск" одержал волевую победу над "Энергетиком-БГУ" в чемпионате Беларуси Спорт
18:29 Умерла актриса из сериалов "Убойная сила" и "Тайны следствия" Марина Макарова В мире
17:48 Экс-директора "Ростсельмаша" ранили, а его сестру убили при нападении на их дом В мире
17:15 В американском Иллинойсе 12 человек пострадали при стрельбе на набережной В мире
17:10 Благотворительный концерт в поддержку бездомных животных проведут в Могилеве Регионы
16:40 Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 доставлены в Кыргызстан Общество
16:26 Парламентские выборы проходят в Сирии В мире
16:12 Жюри было солидарно в своих оценках на детском конкурсе в Витебске - Солодуха Культура
16:06 "Химки" стали первыми финалистаими Кубка России по футболу Спорт
15:53 Влад Сытник: "Славянский базар" - это глоток свежего воздуха в такое тяжелое время Культура
15:23 Гражданская позиция выражается на избирательных участках, а не на улицах - Колесникова Общество
14:56 Ограничения на посещение лесов действуют в 34 районах Беларуси Общество
14:27 ФОТОФАКТ: Октябрьская улица в Минске - популярное место отдыха горожан Регионы
14:23 Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевала Ангелина Ломако Культура
14:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 58 204 пациента с COVID-19 Общество
14:01 Белорусские шашистки выиграли у команды Китая в восьмом туре онлайн-турнира Кубка наций Спорт
13:17 На трассе под Гомелем ВАЗ влетел в двух 16-летних велосипедистов, погибла девушка Происшествия
13:12 В Ошмянском районе фура насмерть сбила внезапно вышедшего на трассу пешехода Происшествия
12:59 В США протестующие подожгли здание профсоюза полиции в Портленде В мире
12:52 В Пинске произошел взрыв бытового газа Происшествия
12:17 Какая помощь оказана по указу №178 в виде субсидий и как во время простоя платить больничные Общество
11:37 Треть японцев выступает за отмену Олимпиады в Токио из-за пандемии В мире
11:19 Французская полиция задержала выходца из Руанды по делу о пожаре в соборе Нанта В мире
Все новости
Все новости
Президент
19 июля 2020, 20:44

"Никто извне нападать не будет" - Лукашенко провел параллели с попытками раскачать ситуацию в Беларуси в 2010 году и сейчас

Фото из архива
Фото из архива

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит схожие детали между попытками раскачать внутреннюю ситуацию в Беларуси в 2010 году после президентских выборов и в ходе нынешней электоральной кампании. Об этом он заявил 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Фрагмент встречи с военнослужащими был показан в программе " "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени, - отметил глава государства. - Ввели санкции, наклоняли. Не получается… И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду, и бросив на Дом правительства".

"Там 400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно. Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные - это зеваки. И в основном там были сопляки которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание", - напомнил Александр Лукашенко о событиях десятилетней давности.

Он обратил внимание на тот факт, что нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту. "Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по прежнему актуален", - уверен глава государства.

"Генерал Равков (госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков. - Прим. БЕЛТА) правильно сказал - никто на нас извне нападать не будет, ситуация другая", - добавил белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, Андрей Равков на встрече в Витебске отметил, что чаще всего современная война и конфликты начинались не с интервенций извне с использованием войск. "Как правило, она начиналась с улицы, площади", - сказал он.

"Не надо думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, будет стрелять против народа, - подчеркнул госсекретарь Совбеза. - Не только Вооруженные Силы, но и милиция, внутренние войска, пограничники, другие силовые структуры - наша задача - не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой. А если вдруг начнется, это будет тайно, тихо: организация массовых беспорядков, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете".

"А конфликт затем может перерасти во что угодно. Тем более в этом завязаны и внешние силы. Это ни для кого не секрет. Это видно невооруженным глазом", - отметил в Витебске Андрей Равков.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
армия Лукашенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником
Василий Ливанов. Фото ТАСС Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем
Во время встречи "Это хороший сигнал" - Лукашенко отмечает позитивную динамику в торговле с Кыргызстаном, несмотря на пандемию
Во время встречи Лукашенко: Беларусь очень хочет иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях - подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС
Лукашенко обновил состав Совета безопасности Беларуси
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях - подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 204 пациента с COVID-19
"Славянский базар в Витебске" - яркие моменты фестиваля
В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни
Топ-новости
Итоги конкурсов и концерт закрытия - XXIX "Славянский базар" завершается в Витебске
Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы - это скандал
Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 доставлены в Кыргызстан
Беларусь продолжает переговоры с "Газпромом" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах - Минэнерго
Какая помощь оказана по указу №178 в виде субсидий и как во время простоя платить больничные
Ограничения на посещение лесов действуют в 34 районах Беларуси
Работа с обращениями граждан требует максимальной отдачи - Исаченко
ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Шансон ТВ-Все звезды" прошел на "Славянском базаре в Витебске"
В Беларуси вступают в силу ограничения на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий
ФОТОФАКТ: Вейкбордисты готовятся к чемпионату Беларуси
ФОТОФАКТ: Летний аниме-фестиваль "Кампай Брест"
Минэкономики рассказало о господдержке в период пандемии
Многопрофильный стадион открылся в Витебске
Беларусь и Египет рассмотрят возможность возобновления регулярных авиарейсов из Минска в Каир
Испанские медики выявили один из возможных ранних симптомов COVID-19
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.