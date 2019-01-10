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"Никто никого не наклонит" - Лукашенко назвал притянутыми за уши разговоры об объединении с Россией

Президент 10.01.2019 | 12:46
Во время совещания
Во время совещания

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разговоры об объединении Беларуси с Россией глупые и притянутые за уши. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может. "Мы с Президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия в свое время подписали договор о создании Союзного государства и развивали свои отношения, строго следуя этому документу. "Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил Президенту России, он сказал: "Да, так и было". Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти", - отметил Президент.

Глава государства заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. "И это не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы - нет союза, - сказал белорусский лидер. - Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов - Российской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет".

На этот шаг, убежден Александр Лукашенко, не может пойти и сама Россия. Это главе белорусского государства подтвердил российский Президент Владимир Путин. "Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", - отметил белорусский лидер.

Касаясь экономического сотрудничества с Россией, Президент констатировал, что практически все проблемы в отношениях между странами решены в более или менее приемлемом варианте. "Есть небольшие вопросы, о которых мы россиянам всегда говорили: это поставки нашей сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции на рынки Российской Федерации. Но они не носят критического характера. Мы с Президентом России договорились, что эти позорные вопросы надо снимать, чтобы они больше никогда не стояли в повестке дня наших переговоров на высшем уровне", - подчеркнул глава государства.

Определенные проблемы остаются и в сфере автоперевозок. По словам Александра Лукашенко, белорусская сторона поставлена в худшие условия, нежели, например, Польша и Литва. "Много крика, гвалта по поводу политики этих государств в отношении России, много разговоров о Союзном государстве, ЕАЭС, а элементарные вопросы не решаются. Мы с Президентом России обозвали их исключительно как вопросы, недостойные для обсуждения президентов, позорные вопросы в отношениях Беларуси и России. Их, конечно, надо решать, и решить их можно элементарно", - считает он.-0-

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Теги
Беларусь, белорусско-российские отношения, Лукашенко, Россия, совещание
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