Нормы декретов Президента Беларуси откорректированы в связи с изменениями налогового законодательства

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №4, которым вносятся изменения в ряд действующих декретов, сообщили БЕЛТА в
Документ принят в целях приведения законодательства в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2019 года.
Необходимость изменений обусловлена положениями Налогового кодекса, предусматривающими выведение из-под налогообложения налогом на недвижимость объектов сверхнормативного незавершенного строительства, исключение налогообложения таких объектов земельным налогом по повышенной ставке. Приведены в соответствие также нормы касательно отмены права местных Советов депутатов увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость по неиспользуемым и неэффективно используемым объектам, а также земельного налога за земельные участки, занятые такими объектами. Предусмотрены поправки в части снятия запрета на применение упрощенной системы налогообложения субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю через интернет-магазины, а также оказывающими услуги, связанные с размещением на сайте информации об интернет-магазинах.
Кроме того, вносимые изменения направлены на совершенствование действующего механизма установления сроков уплаты НДС при ввозе в Беларусь технологического оборудования.-0-
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