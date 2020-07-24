Новая форма, снайперские винтовки и экспозиция об афганцах - что Лукашенко показали в 5-й бригаде

24 июля, Марьина Горка /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня 5-ю отдельную бригаду специального назначения, передает корреспондент БЕЛТА.

Командующий силами специальных операций Вадим Денисенко доложил главе государства об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады, затем Президент ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений специального назначения.

Александру Лукашенко также показали несколько образцов общевойсковой формы. Он поинтересовался у военнослужащих, насколько она удобная и износостойкая. Нареканий солдаты и офицеры не высказали, отметив, что новая форма пошита из дышащей ткани, хорошо носится, кроме того, есть образцы на любую погоду. "Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму (старый образец. - Прим. БЕЛТА), особенно летом, - это муки грешные", - заметил глава государства.

Президент осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды специального назначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку.

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