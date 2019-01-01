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Новогоднее обращение Президента к белорусскому народу

Президент 01.01.2019 | 00:01

Дорогие друзья!

Наступает самое удивительное время в году, когда прошлое, настоящее и будущее сливаются в одно мгновение. И остаются всего лишь секунды, чтобы оценить то, что сделано, подумать о том, что предстоит.

Это время согревает и радует сердца, объединяет нас в самых лучших чувствах и ожиданиях.

Традиционно семьями, вместе с родными, близкими, друзьями вы собрались за праздничным столом.

Конечно же, самые счастливые среди нас – наши дети. У школьников долгожданные каникулы.

И моя просьба к вам, ребята: не забывайте, что у вас есть родители, бабушки, дедушки. Пригласите их на культурные, спортивные мероприятия. Ну просто проведите время вместе. Этим вы подарите им немало счастливых минут.

Вместе с нами в это праздничное время наше будущее – молодежь. То, какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное.

Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия.

Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома.

Но особую теплоту своих слов я направляю вам, труженикам полей и заводов, нашей интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению и старикам. Всем, кто создал на благодатной белорусской земле первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее. Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков.

Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей.

Он стал первым в трилогии "Малой родины". Напомнил, где те родники, питающие нас силой и энергией.

Вернул к истокам. Туда, где по-особому бьется сердце, где вспоминается самое сокровенное.

Мы объединились в стремлении сделать каждый уголок Беларуси не просто красивым, а образцовым.

И в наступающем году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой.

Я не могу обойти вниманием тех, кто сейчас на посту: хранителей наших жизней, людей, обеспечивающих военную и экономическую безопасность Беларуси. Огромное вам спасибо за службу и преданность делу!

Уходит 2018 год…

Для каждого из нас он сложился по-разному. Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все, как обычно в жизни. Но главное – мы сохранили мирное небо для белорусов и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны.

Давайте все вместе беречь эту величайшую ценность.

В уходящие мгновения старого года мы всматриваемся в очертания нового, 2019 года.

Это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Это год 25-летия Основного Закона Беларуси.

Это год II Европейских игр.

Это будет год тяжелого труда, побед и поражений. Вместе мы способны творить невозможное. Мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей Родины.

Дорогие белорусы, гости нашей страны!

Счастья и добра вам, вашим близким, вашим детям!

Пусть наша родная Беларусь, красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, сильная своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, всегда процветает, живет в мире и согласии.

С Новым годом, дорогие друзья!

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Лукашенко, поздравления
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