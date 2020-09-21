Новые ректоры появятся в трех медицинских вузах

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение ректоров трех медицинских вузов страны, передает корреспондент БЕЛТА.
На должность ректора Белорусского государственного медицинского университета согласован Сергей Рубникович, который до настоящего времени работал заведующим кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования.
Ректором Гомельского государственного медицинского университета согласован Игорь Стома, ранее работавший доцентом кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета.
Президент также дал согласие на назначение Елены Кротковой ректором Гродненского государственного медицинского университета. До этого она занимала должность начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома.-0-