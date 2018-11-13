Новые руководители согласованы в "Белэнерго" и "Бобруйскагромаше"

13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей в "Белэнерго" и "Бобруйскагромаше", передает корреспондент БЕЛТА.
На должность генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго" согласован Павел Дрозд.
ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" возглавит Надежда Лазаревич.-0-
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