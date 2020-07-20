Новый посол Беларуси в США планирует в августе отбыть в Вашингтон

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в США Олег Кравченко планирует в августе отбыть в Вашингтон. Эта информация прозвучала сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с новыми руководителями белорусских дипмиссий, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Америке придется начинать все сначала. Справишься?" - спросил Александр Лукашенко.

Министр иностранных дел Владимир Макей в свою очередь отметил, что для развития двусторонних отношений уже заложена хорошая основа, белорусского посла там знают и давно ждут. "Временная поверенная (временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур. - Прим. БЕЛТА) даже попросила: чем быстрее он будет, тем лучше. Мы планируем, что в августе он уедет туда", - сказал министр. По его словам, у Олега Кравченко, который будет трудиться в Вашингтоне, большой круг связей в различных государственных органах США, это станет для него подспорьем в работе.

"Очень многое будет зависеть от твоей работы. Это мы еще детально потом обсудим, через министра я передам некоторые вещи. Нам нужны будут поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период в финансовой сфере в связи с коронавирусом, - заявил Президент. - Там у нас неплохие перспективы".

Как сообщалось, глава государства назначил сегодня послов в Нидерланды, США, Австрию, Великобританию и Казахстан. Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Нидерландах станет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Заместитель министра Андрей Дапкюнас назначен послом в Австрию. По совместительству он займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Бывший министр промышленности Павел Утюпин станет Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане, а экс-министр финансов Максим Ермолович - в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии.

Должность посла Беларуси в США была вакантной 12 лет. О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года, когда Александр Лукашенко встречался с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Замгоссекретаря тогда сказал: "Сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях. Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации отношений".-0-