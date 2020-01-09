ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 9 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:47 ОДКБ готовит политические заявления по вопросам международной безопасности Политика
19:58 О гордости за народ, суверенитете и нефти - Лукашенко выступил на злобу дня на церемонии вручения премий Президент
19:41 Госнаград Беларуси удостоены деятели различных сфер, включая Анфимова, Лиса и Белоконева Президент
19:22 БЖД за время новогодних праздников перевезла более 491 тыс. пассажиров Общество
18:59 Лукашенко: ЕАЭС необходимо полное устранение барьеров, уточнение полномочий органов союза Президент
18:52 В Пружанском районе охотники спасли примерзших ко льду лебедей Регионы
18:42 Три человека пострадали при столкновении легковушки с маршруткой под Жабинкой Происшествия
18:34 Свыше 2,5 тыс. мероприятий провели за время акции "Наши дети" в Витебской области Регионы
18:32 Русый: приемы граждан нужны, чтобы выслушать каждого и помочь Общество
18:02 Для районных больниц Могилевской области в 2019 году была закуплена 31 машина скорой помощи Регионы
17:58 Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Ирина Кривко - 13-я Спорт
17:34 Знаменосцами сборной Беларуси на юношеской Олимпиаде будут Даниил Карпович и Варвара Бандарина Спорт
17:32 Трое гомельчан пытались украсть из магазина дорогой товар Происшествия
17:27 Спецпремия Президента служит сильнейшей мотивацией для творчества - Марков Общество
17:24 Старшеклассники 18 января могут стать участниками креатона в Витебске Регионы
17:22 Лукашенко: здесь нет никакого вранья - я привержен независимости Беларуси Президент
17:20 "Где такое видано?" - Лукашенко рассказал о желании России продавать Беларуси нефть выше мировых цен Президент
17:13 Лукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках Президент
17:11 Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" Президент
16:57 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича стал 4-м на пятом этапе "Дакара", опустившись на 3-е место в общем зачете Спорт
16:42 При прохождении техосмотра больше не будут требовать медсправку Общество
16:26 Студенты БГУ разработали технологию умного парника Общество
16:23 "Белавиа" начала продажу билетов на прямой рейс в испанский Реус Общество
16:22 Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото Происшествия
16:07 Детский дом семейного типа открыли в Мозыре Регионы
16:06 В Лельчицком районе нетрезвый водитель врезался в УАЗ - есть пострадавший Происшествия
16:02 Национальный художественный музей познакомит с акварельными медитациями Вячеслава Павловца Афиша
15:59 Долгожданный и единственный концерт великого оперного певца современности Пласидо Доминго в Минске! Культура
15:41 Кочанова: перспективы развития Минска надо видеть на десятилетия вперед Регионы
15:30 Афиша выходного дня: "Горячий лед", AstroArt в планетарии и "Колядный разгуляй" Афиша
Все новости
Все новости
Президент
09 января 2020, 19:58

О гордости за народ, суверенитете и нефти - Лукашенко выступил на злобу дня на церемонии вручения премий

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп"

Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"
Глава государства отметил, что вручение премии "За духовное возрождение" - это отличная традиция, которое придает рождественским праздникам особенный смысл. "Этот вечер мы посвящаем нашим соотечественникам - тем, кто сохраняет и обогащает национальную культуру Беларуси, каждый год удивляет нас невероятными достижениями", - сказал Президент.

Шаноўныя сябры!

Уручэнне прэміі "За духоўнае адраджэнне" - выдатная традыцыя, якая надае калядным святам асаблівы сэнс.

Гэты вечар мы прысвячаем нашым суайчыннікам - тым, хто зберагае і ўзбагачае нацыянальную культуру Беларусі, штогод здзіўляе нас неверагоднымі дасягненнямі.

Высокія імкненні людзей, якія зараз падымуцца на гэтую сцэну, не суадносяцца з канонамі сучаснага прагматычнага свету, дзе ўсë прадаецца і купляецца, а мараль і справядлівасць не каштуюць нічога.

Вялікую ідэю служэння грамадству і дзяржаве намінанты прэміі "За духоўнае адраджэнне" ставяць вышэй за матэрыяльныя выгоды. Сваімі справамі і ўчынкамі замацоўваюць у нашых сэрцах веру ў дабро і чысціню думак.

Такі прыклад выклікае пачуццё гордасці за наш народ, які захаваў лепшыя нацыянальныя рысы: спагадлівасць і велікадушнасць, працавітасць і мэтанакіраванасць, сапраўдны патрыятызм.

Дзякуючы героям гэтага святочнага вечара цеплыню і пяшчоту адчулі многія беларускія дзеці, якія засталіся без бацькоўскага клопату і любві. Знайшлі спачуванне і падтрымку людзі, якія сутыкнуліся з цяжкай хваробай, апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі.

Традыцыйна мы ўручаем прэмію святарам. Яны штодзённа здзяйсняюць духоўныя справы ў імя ўсіх нас. Шануем дзеячаў культуры, прафесійных артыстаў і мастакоў - стваральнікаў сапраўднага мастацтва, якое ўзвышае душу.

Адзначаем тых, хто ўзбагачае нацыянальную культурную скарбніцу, займаецца патрыятычным выхаваннем моладзі, узмацняе міжнародны аўтарытэт нашай краіны.

Сімвалічна, што напярэдадні 75-годдзя Вялікай Перамогі мы ўручаем прэмію "За духоўнае адраджэнне" Беларускаму грамадскаму аб'яднанню ветэранаў. Адзначым іх уклад у захаванне памяці аб подзвігу народа і актыўную гуманітарную дзейнасць.

А наша традыцыйная прэмія "Беларускі спартыўны Алімп" няхай натхняе айчынных спартсменаў на новыя здзяйсненні на будучых Гульнях у алімпійскім Токіо.

Дорогие друзья!

Я убежден: мы создали наше независимое государство в том числе благодаря тому, что все эти годы помнили о своих истоках и были верны земле своих предков.

Мы и впредь будем поддерживать и поощрять всех, кто обогащает культурное наследие Беларуси, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции. Они наш якорь, который поможет удержаться на волне глобализации, нацеленной на разрушение государственных основ.

Да, мы осознаем себя частью огромного мира и соединены тысячами нитей экономических, культурных, дипломатических, родственных, иных связей с другими странами и народами. Мы открыты для дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, но наш традиционный социально ориентированный уклад незыблем.

Только так, помня, кто мы и в чем наша уникальность, сохраняя свою идентичность и самобытность, мы сможем противостоять идее унификации мира под единый, чуждый нашему менталитету образец или стандарт.

Создавая духовную, нравственную и культурную основы для жизни будущих поколений белорусов, мы также обеспечиваем национальную безопасность и укрепляем суверенитет страны.

Результат нашего твердого, последовательного политического и социокультурного выбора - построение сильного суверенного государства. В его создании заслуга всего белорусского народа. Но особая роль принадлежит тем, кто посвятил себя бескорыстному служению своему Отечеству.

И я искренне рад приветствовать сегодня номинантов, поблагодарить их за личный вклад в развитие нашей родной Беларуси, в возрождение и сохранение ее культурного и духовного наследия.

Поскольку здесь собралась элита нашего государства, от дум, чаяний и поступков которой зависит дальнейшее существование нашей страны, ее развитие, укрепление, хотел бы сказать несколько слов на злобу дня. Может быть, это не формат, тем не менее я должен об этом сказать, потому что, так уж случилось, это стало актуальным.

Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях (и даже очень официальных, в новогоднем поздравлении) я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее. И не просто привержен - давайте без лишней скромности.

Все присутствующие здесь хорошо знают нашу историю: никогда в жизни нашему народу не предоставлялась такая возможность без крови построить, заложив основу с нуля, оставшись на обломках, осколках огромной империи, суверенное и независимое государство. Наверное, это и оттуда (от Бога. - Прим. БЕЛТА). Наверное, Он нам помог, если действительно существует. Без него не обошлось. И мы не имеем права не воспользоваться этой уникальной возможностью. Ибо будем, как это было всегда, спотыкаться о собственное нытье, о собственные разглагольствования и пожелания. А потом будем объяснять оставшемуся на этой земле народу, почему у нас не получилось.

Это государство мы действительно строим, создав прочную основу. И давайте без пафоса: строим не только для себя - мы строим для самого ценного и дорогого, что у нас у каждого есть, - своих детей. Для моих, для ваших, для всех тех, кто еще не родился, но родится.

Мне повезло (наверное, Он тоже помог) быть первым Президентом этого суверенного и независимого государства и, извините за нескромность, сыграть главную роль в строительстве этого государства. Но разве найдется человек, Президент (которому так повезло, который наелся этой власти сполна - говорю вам откровенно), который собственными руками уничтожит то, что сам создавал?

Я не оправдываюсь, тем более никого не боюсь. Я просто хочу предупредить вас всех: сейчас очень острый период в существовании нашего государства. Мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг - мы потеряем все.

Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам (кто-то их убирает, кто-то обеспечивает этот мир). Надо просто прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет "здрадзiць" и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет… Но не первый Президент, который эту страну строил.

И не нефть и газ главное в этих "тузаннях" и переговорах руководства Беларуси и России. Наверное, не формат сегодня об этом говорить, но я просто скажу в двух словах. Почему мы до сих пор с Президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. Пусть даже будет дороже, но мы найдем. И нашли.

Наверное, не время говорить эту правду, поскольку идет процесс переговоров, но это так. Что касается поставок российского газа, аргументы мои просты. 75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально.

Мы договорились на сегодняшний день, что эти два месяца (это было предложение Президента Путина) будем работать по газу на условиях 2019 года. Но я напомню: когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано.

Многие наши "свядомыя" спали и вдруг - "потеря суверенитета!" - проснулись и закричали: "Надо было еще тогда, лет двадцать тому назад пойти на мировые цены и отказаться от России". Вы знаете, если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились. Россия - это не просто огромная страна, дружественный нам народ. Это страна, где мы покупали сырье. Самое главное (сырья море, мы можем купить его в любой стране) - это наш общий рынок. Мы все перелопачивали и перерабатывали на этом пространстве. И что может случиться и случилось бы - посмотрите на соседнюю Украину. Это отчасти потому, что по живому все порвали и поломали. И вот эти "наши", которые когда-то управляли страной, и их народ просто выкинул, отказавшись от их услуг, сегодня начинают вопить, сели на коня.

Будет время, я подробно доложу о ситуации, которая складывается в мире вообще и в частности с нашей братской Россией. Но вы должны помнить: нет больше в мире народа, который бы с таким уважением и трепетом относился к белорусам, как россияне. По-разному могут устраивать пляски, свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией о том, о чем я только что сказал. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем. Не те времена: мы стали на ноги. Стали благодаря своему труду.

Я совсем недавно почитал закрытый отчет для Президента, как нас оценивают в мире. Я не буду все пересказывать, но что мне понравилось (это говорят не просто люди, которые к нам приехали в хоккей поиграть, туристы и так далее, а профессионалы и специалисты) - говорят, да, в Беларуси есть коррупция, но она или на минимуме, а если наверху, то ее вообще местами нет. О белорусах они говорят (цитирую), что "это образованные, трудолюбивые люди", и, что меня впечатлило, "это люди, которые не возьмут то, что им не принадлежит, в отличие от украинцев, россиян и других соседей". Мне было приятно читать этот отчет из закрытых источников, где люди вслух не говорят, а просто вырабатывают политику, советуют своим правительствам.

И это дорогого стоит. Мы должны быть такими. Мы должны жить в своей стране, должны понимать, во имя чего живем. И ни в коем случае не должны косо смотреть на своих соседей, особенно россиян. Кому-то очень хочется, чтобы мы столкнули два народа. Тогда все - крест на нас.

Сегодня отношения белорусов и россиян - показатель того, как должны развиваться отношения не только между братскими государствами, не только между соседями, но и вообще. Даже между США и Ираном: потузались, потузались, по морде надавали друг другу и тихонечко договариваются, думают, неужели мы глупее.

Поэтому не надо думать, что где-то на Западе или на Востоке кто-то нам принесет и подарит счастье. Счастье в наших руках. И если мы будем такими, как эти сподвижники, которые сейчас выйдут на эту сцену, или хотя бы наполовину как они, мы обязательно сохраним и укрепим наше суверенное и независимое государство. Давайте работать на это.

Еще раз с Новым годом и Рождеством Христовым!-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выступления Лукашенко награждения церемония
Новости рубрики Президент
Фото из архива Госнаград Беларуси удостоены деятели различных сфер, включая Анфимова, Лиса и Белоконева
Фото из архива Лукашенко: ЕАЭС необходимо полное устранение барьеров, уточнение полномочий органов союза
Александр Лукашенко Лукашенко: здесь нет никакого вранья - я привержен независимости Беларуси
Александр Лукашенко "Где такое видано?" - Лукашенко рассказал о желании России продавать Беларуси нефть выше мировых цен
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках
Александр Лукашенко с лауреатами премий Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"
Главное
Александр Лукашенко О гордости за народ, суверенитете и нефти - Лукашенко выступил на злобу дня на церемонии вручения премий
Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"
Парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении выдачи виз на весенней сессии
Великолепный "Стамбул": в комплексе "Минск Мир" стартуют продажи нового дома!
Топ-новости
Лукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках
"Где такое видано?" - Лукашенко рассказал о желании России продавать Беларуси нефть выше мировых цен
Госнаград Беларуси удостоены деятели различных сфер, включая Анфимова, Лиса и Белоконева
Правительство расширило перечень производств для инновационного развития Беларуси
Требования к аттестации специалистов и ИП в стройотрасли предлагается изменить в Беларуси
Кочанова: перспективы развития Минска надо видеть на десятилетия вперед
При прохождении техосмотра больше не будут требовать медсправку
Афиша выходного дня: "Горячий лед", AstroArt в планетарии и "Колядный разгуляй"
Белорусские спортсмены достойно представят страну на юношеской Олимпиаде - Виктор Лукашенко
"Белавиа" начала продажу билетов на прямой рейс в испанский Реус
Определены лауреаты конкурса "100 талантов НАН Беларуси"
Студенты БГУ разработали технологию умного парника
Эйсмонт: спецпремия Президента - большая честь для всего коллектива Белтелерадиокомпании
Древний город под стеклянным куполом - как формировался современный облик "Берестья"
Посольство Ирана в Минске откроет книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета
Афиша выходного дня
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.