О гордости за народ, суверенитете и нефти - Лукашенко выступил на злобу дня на церемонии вручения премий

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп"

Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" Глава государства отметил, что вручение премии "За духовное возрождение" - это отличная традиция, которое придает рождественским праздникам особенный смысл. "Этот вечер мы посвящаем нашим соотечественникам - тем, кто сохраняет и обогащает национальную культуру Беларуси, каждый год удивляет нас невероятными достижениями", - сказал Президент.

Шаноўныя сябры!

Уручэнне прэміі "За духоўнае адраджэнне" - выдатная традыцыя, якая надае калядным святам асаблівы сэнс.

Гэты вечар мы прысвячаем нашым суайчыннікам - тым, хто зберагае і ўзбагачае нацыянальную культуру Беларусі, штогод здзіўляе нас неверагоднымі дасягненнямі.

Высокія імкненні людзей, якія зараз падымуцца на гэтую сцэну, не суадносяцца з канонамі сучаснага прагматычнага свету, дзе ўсë прадаецца і купляецца, а мараль і справядлівасць не каштуюць нічога.

Вялікую ідэю служэння грамадству і дзяржаве намінанты прэміі "За духоўнае адраджэнне" ставяць вышэй за матэрыяльныя выгоды. Сваімі справамі і ўчынкамі замацоўваюць у нашых сэрцах веру ў дабро і чысціню думак.

Такі прыклад выклікае пачуццё гордасці за наш народ, які захаваў лепшыя нацыянальныя рысы: спагадлівасць і велікадушнасць, працавітасць і мэтанакіраванасць, сапраўдны патрыятызм.

Дзякуючы героям гэтага святочнага вечара цеплыню і пяшчоту адчулі многія беларускія дзеці, якія засталіся без бацькоўскага клопату і любві. Знайшлі спачуванне і падтрымку людзі, якія сутыкнуліся з цяжкай хваробай, апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі.

Традыцыйна мы ўручаем прэмію святарам. Яны штодзённа здзяйсняюць духоўныя справы ў імя ўсіх нас. Шануем дзеячаў культуры, прафесійных артыстаў і мастакоў - стваральнікаў сапраўднага мастацтва, якое ўзвышае душу.

Адзначаем тых, хто ўзбагачае нацыянальную культурную скарбніцу, займаецца патрыятычным выхаваннем моладзі, узмацняе міжнародны аўтарытэт нашай краіны.

Сімвалічна, што напярэдадні 75-годдзя Вялікай Перамогі мы ўручаем прэмію "За духоўнае адраджэнне" Беларускаму грамадскаму аб'яднанню ветэранаў. Адзначым іх уклад у захаванне памяці аб подзвігу народа і актыўную гуманітарную дзейнасць.

А наша традыцыйная прэмія "Беларускі спартыўны Алімп" няхай натхняе айчынных спартсменаў на новыя здзяйсненні на будучых Гульнях у алімпійскім Токіо.

Дорогие друзья!

Я убежден: мы создали наше независимое государство в том числе благодаря тому, что все эти годы помнили о своих истоках и были верны земле своих предков.

Мы и впредь будем поддерживать и поощрять всех, кто обогащает культурное наследие Беларуси, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции. Они наш якорь, который поможет удержаться на волне глобализации, нацеленной на разрушение государственных основ.

Да, мы осознаем себя частью огромного мира и соединены тысячами нитей экономических, культурных, дипломатических, родственных, иных связей с другими странами и народами. Мы открыты для дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, но наш традиционный социально ориентированный уклад незыблем.

Только так, помня, кто мы и в чем наша уникальность, сохраняя свою идентичность и самобытность, мы сможем противостоять идее унификации мира под единый, чуждый нашему менталитету образец или стандарт.

Создавая духовную, нравственную и культурную основы для жизни будущих поколений белорусов, мы также обеспечиваем национальную безопасность и укрепляем суверенитет страны.

Результат нашего твердого, последовательного политического и социокультурного выбора - построение сильного суверенного государства. В его создании заслуга всего белорусского народа. Но особая роль принадлежит тем, кто посвятил себя бескорыстному служению своему Отечеству.

И я искренне рад приветствовать сегодня номинантов, поблагодарить их за личный вклад в развитие нашей родной Беларуси, в возрождение и сохранение ее культурного и духовного наследия.

Поскольку здесь собралась элита нашего государства, от дум, чаяний и поступков которой зависит дальнейшее существование нашей страны, ее развитие, укрепление, хотел бы сказать несколько слов на злобу дня. Может быть, это не формат, тем не менее я должен об этом сказать, потому что, так уж случилось, это стало актуальным.

Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях (и даже очень официальных, в новогоднем поздравлении) я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее. И не просто привержен - давайте без лишней скромности.

Все присутствующие здесь хорошо знают нашу историю: никогда в жизни нашему народу не предоставлялась такая возможность без крови построить, заложив основу с нуля, оставшись на обломках, осколках огромной империи, суверенное и независимое государство. Наверное, это и оттуда (от Бога. - Прим. БЕЛТА). Наверное, Он нам помог, если действительно существует. Без него не обошлось. И мы не имеем права не воспользоваться этой уникальной возможностью. Ибо будем, как это было всегда, спотыкаться о собственное нытье, о собственные разглагольствования и пожелания. А потом будем объяснять оставшемуся на этой земле народу, почему у нас не получилось.

Это государство мы действительно строим, создав прочную основу. И давайте без пафоса: строим не только для себя - мы строим для самого ценного и дорогого, что у нас у каждого есть, - своих детей. Для моих, для ваших, для всех тех, кто еще не родился, но родится.

Мне повезло (наверное, Он тоже помог) быть первым Президентом этого суверенного и независимого государства и, извините за нескромность, сыграть главную роль в строительстве этого государства. Но разве найдется человек, Президент (которому так повезло, который наелся этой власти сполна - говорю вам откровенно), который собственными руками уничтожит то, что сам создавал?

Я не оправдываюсь, тем более никого не боюсь. Я просто хочу предупредить вас всех: сейчас очень острый период в существовании нашего государства. Мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг - мы потеряем все.

Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам (кто-то их убирает, кто-то обеспечивает этот мир). Надо просто прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет "здрадзiць" и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет… Но не первый Президент, который эту страну строил.

И не нефть и газ главное в этих "тузаннях" и переговорах руководства Беларуси и России. Наверное, не формат сегодня об этом говорить, но я просто скажу в двух словах. Почему мы до сих пор с Президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. Пусть даже будет дороже, но мы найдем. И нашли.

Наверное, не время говорить эту правду, поскольку идет процесс переговоров, но это так. Что касается поставок российского газа, аргументы мои просты. 75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально.

Мы договорились на сегодняшний день, что эти два месяца (это было предложение Президента Путина) будем работать по газу на условиях 2019 года. Но я напомню: когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано.

Многие наши "свядомыя" спали и вдруг - "потеря суверенитета!" - проснулись и закричали: "Надо было еще тогда, лет двадцать тому назад пойти на мировые цены и отказаться от России". Вы знаете, если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились. Россия - это не просто огромная страна, дружественный нам народ. Это страна, где мы покупали сырье. Самое главное (сырья море, мы можем купить его в любой стране) - это наш общий рынок. Мы все перелопачивали и перерабатывали на этом пространстве. И что может случиться и случилось бы - посмотрите на соседнюю Украину. Это отчасти потому, что по живому все порвали и поломали. И вот эти "наши", которые когда-то управляли страной, и их народ просто выкинул, отказавшись от их услуг, сегодня начинают вопить, сели на коня.

Будет время, я подробно доложу о ситуации, которая складывается в мире вообще и в частности с нашей братской Россией. Но вы должны помнить: нет больше в мире народа, который бы с таким уважением и трепетом относился к белорусам, как россияне. По-разному могут устраивать пляски, свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией о том, о чем я только что сказал. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем. Не те времена: мы стали на ноги. Стали благодаря своему труду.

Я совсем недавно почитал закрытый отчет для Президента, как нас оценивают в мире. Я не буду все пересказывать, но что мне понравилось (это говорят не просто люди, которые к нам приехали в хоккей поиграть, туристы и так далее, а профессионалы и специалисты) - говорят, да, в Беларуси есть коррупция, но она или на минимуме, а если наверху, то ее вообще местами нет. О белорусах они говорят (цитирую), что "это образованные, трудолюбивые люди", и, что меня впечатлило, "это люди, которые не возьмут то, что им не принадлежит, в отличие от украинцев, россиян и других соседей". Мне было приятно читать этот отчет из закрытых источников, где люди вслух не говорят, а просто вырабатывают политику, советуют своим правительствам.

И это дорогого стоит. Мы должны быть такими. Мы должны жить в своей стране, должны понимать, во имя чего живем. И ни в коем случае не должны косо смотреть на своих соседей, особенно россиян. Кому-то очень хочется, чтобы мы столкнули два народа. Тогда все - крест на нас.

Сегодня отношения белорусов и россиян - показатель того, как должны развиваться отношения не только между братскими государствами, не только между соседями, но и вообще. Даже между США и Ираном: потузались, потузались, по морде надавали друг другу и тихонечко договариваются, думают, неужели мы глупее.

Поэтому не надо думать, что где-то на Западе или на Востоке кто-то нам принесет и подарит счастье. Счастье в наших руках. И если мы будем такими, как эти сподвижники, которые сейчас выйдут на эту сцену, или хотя бы наполовину как они, мы обязательно сохраним и укрепим наше суверенное и независимое государство. Давайте работать на это.

Еще раз с Новым годом и Рождеством Христовым!-0-