О правах работников, надзоре за техникой и вторсырье - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическая система Беларуси должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент решил обсудить с членами правительства и другими участниками совещания пакет проектов нормативных актов. По его словам, документы затрагивают широкий спектр вопросов и пронизывают важные сферы жизни общества. "Поэтому до их подписания появилась необходимость уточнить, достаточно ли обоснованы эти предложения? Нужны ли они вообще? Есть ли у всех заинтересованных согласованность в их дальнейшей реализации? Просчитаны ли разработчиками все последствия?" - спросил глава государства.

В первую очередь Александр Лукашенко коснулся вопросов, нерешенность которых люди в первую очередь ощущают на себе. "Это касается гарантий прав работников на финансово несостоятельных предприятиях. Вопрос, что называется с бородой. Никаких компромиссов, конечно, быть не может, и вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Никакого популизма здесь нет", - заявил Президент.

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Лукашенко: система государства имеет смысл только тогда, когда она во благо людям "Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства: вся система и государство в целом имеют смысл только тогда, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет", - заявил Президент.