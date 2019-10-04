О преодолении барьеров и приоритетах партнерства - о чем говорил Лукашенко на Форуме в Житомире

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 4 октября 2019
Минск Малооблачно +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:40 Офис почетного консула Беларуси открылся в польском городе Катовице Политика
18:37 Республиканский театр белорусской драматургии приглашает на встречу с Грузией Культура
18:34 За три дня до завершения выдвижения в Беларуси 283 претендента на места в парламенте Политика
18:21 Баскетболистки "Горизонта" разгромили "Печ" в Европейской лиге Спорт
18:19 Юношеская сборная Беларуси по хоккею лидирует на турнире в Китае Спорт
18:14 Беларусь и Молдова расширяют взаимодействие в сфере безопасности Политика
18:09 Карпенко высказался за дружеское взаимодействие учителей и учеников Общество
18:03 Белорусские тяжелоатлеты завоевали два серебра на лицензионном турнире в Сан-Марино Спорт
17:41 Путепроводы МКАД на 3-м и 25-м км откроют для движения по всей ширине 6 октября Регионы
17:40 В Витебске в 2020 году появится футбольный манеж Регионы
17:39 Более 214 тыс. человек планируют привить от гриппа в Гомеле Регионы
17:32 В Малоритском районе водитель автомобиля сбил лошадь Происшествия
17:27 Спектакли Купаловского театра за день посетили более 940 человек Культура
17:25 НАН и Академия управления будут сотрудничать в области подготовки научных кадров Общество
17:25 Сыры Туровского молочного комбината вскоре будут представлены в Украине Экономика
17:21 Предприятия Минпрома заключили на Форуме регионов в Житомире экспортные контракты на $99 млн Экономика
17:15 О преодолении барьеров и приоритетах партнерства - о чем говорил Лукашенко на Форуме в Житомире Президент
17:07 Белорусы в январе-сентябре продали валюты на $588 млн больше, чем купили Экономика
17:02 Молоковоз и микроавтобус столкнулись в Ушачском районе Происшествия
17:00 Вокруг планеты: В Вене открылся "музей селфи" Калейдоскоп
16:57 Россиянин Александр Георгиев стал победителем ЧМ по шашкам-100 Спорт
16:57 Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $741,6 млн Общество
16:54 В Беларуси созданы необходимые условия для мониторинга выборов - миссия СНГ Политика
16:51 В Глубоком мужчина напал с ножом на своего приятеля Происшествия
16:47 Процедура ликвидации Браславского райпо продлена до апреля 2020 года Регионы
16:39 В Минске во Дворце Республики чествовали лучших педагогов страны Общество
16:28 ДТП с опрокидыванием легковушки произошло на МКАД Происшествия
16:21 Более 300 беременностей сохранили в Гомеле в этом году благодаря предабортному консультированию Регионы
16:21 Зеленский видит потенциал для выхода белорусско-украинской продукции на рынки третьих стран Экономика
16:17 Умер известный белорусский тренер по спортивной гимнастике Викентий Дмитриев Спорт
Все новости
Все новости
Президент
04 октября 2019, 17:15

О преодолении барьеров и приоритетах партнерства - о чем говорил Лукашенко на Форуме в Житомире

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
Новости темы "II Форум регионов Беларуси и Украины"
Предприятия Минпрома заключили на Форуме регионов в Житомире экспортные контракты на $99 млн
Зеленский видит потенциал для выхода белорусско-украинской продукции на рынки третьих стран

4 октября, Житомир /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября принял участие в заседании II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время выступления глава государства рассказал, как проходила его первая встреча с новым Президентом Украины, назвал приоритетные направления сотрудничества между странами, а также озвучил предложения белорусской стороны по активизации взаимодействия в различных сферах.

Лукашенко Зеленскому: все, о чем мы договоримся, будет исполнятьсяЛукашенко Зеленскому: все, о чем мы договоримся, будет исполняться
Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Зеленского от имени всей белорусской делегации, отметив, что в Житомир в общей сложности приехали почти полтысячи человек.

О первой встрече с Владимиром Зеленским

"Благодарю всех украинцев, Президента за приглашение посетить братскую Украину и принять участие в II Форуме регионов. Время предоставило нам отличный шанс сверить часы и расставить ориентиры на перспективу. Мы готовы внимательно изучать предложения по активизации двустороннего сотрудничества. Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко о Зеленском: ему никаких советов не надо - он прекрасно знает, что делатьЛукашенко о Зеленском: ему никаких советов не надо - он прекрасно знает, что делать
"Я сегодня убедился, что ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что состоявшиеся сегодня переговоры по содержанию и объему рассмотренных вопросов были не просто личным знакомством. "Это было похоже на разбор завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. Мы сегодня это начали делать", - заявил он.

О приоритетах партнерства

Александр Лукашенко отметил, что между областями, районами и городами двух стран действуют 120 соглашений о сотрудничестве. Они позволяют на постоянной основе обеспечивать развитие экономических, торговых, культурных и гуманитарных связей. Масштабы этого взаимодействия позволили в 2018 году провести I Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле. "Итогом состоявшегося там диалога равноправных партнеров и добрых соседей стали коммерческие контракты и соглашения на сумму более $100 млн. Этот форум принес более полумиллиарда долларов. Важно, что все они выполняются, - подчеркнул глава государства. - Подписанный в эти дни новый солидный пакет документов - показатель востребованности и актуальности этого формата взаимоотношений".

Регионы Беларуси и Украины заключили соглашения о многостороннем сотрудничествеРегионы Беларуси и Украины заключили соглашения о многостороннем сотрудничестве
Церемония подписания документов состоялась сегодня на II Форуме регионов Беларуси и Украины в присутствии глав государств.

"Безусловно, Украина - один из главных торговых партнеров Беларуси. Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на четверть, но это далеко не предел наших возможностей. Общая история и соседство предопределили приоритеты, в том числе в экономической сфере. Это прежде всего топливно-энергетический, агропромышленный комплексы, промышленная кооперация, транспортно-логистическая сфера", - перечислил основные направления сотрудничества Президент.

Лукашенко назвал приоритеты экономического сотрудничества с УкраинойЛукашенко назвал приоритеты экономического сотрудничества с Украиной
Президент заметил, что торговля - это дорога с двусторонним движением. Беларусь в свою очередь импортирует украинский металл, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, кормовые добавки, лекарства и многое другое.

Об энергетической независимости

Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для украинских предприятий. Александр Лукашенко считает, что и в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области. "Мы не скрываем то, что мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем уже непосредственно действовать. Это вполне естественно, не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите - нынешняя безопасность двух государств", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества, по словам Президента, создает открытие украинского рынка электроэнергии. Белорусская сторона уже заключила несколько коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. "С запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики", - заявил он.

О промышленной кооперации

Большие перспективы Александр Лукашенко видит в машиностроении, совместном развитии транспортных артерий. "Географическое положение наших стран открывает хорошие возможности для логистической сферы. Транзитную привлекательность Украины и Беларуси могут усилить речное судоходство по Днепру, Припяти, его интеграция в международный водный путь Е40", - обратил внимание глава белорусского государства.

Президент заметил, что торговля - это дорога с двусторонним движением. Беларусь импортирует украинский металл, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, кормовые добавки, лекарства и многое другое.

"Многомиллиардный товарооборот между двумя странами формируется именно на местах. Этим объясняется наше пристальное внимание к развитию межрегиональных контактов", - пояснил белорусский лидер. Он напомнил, что в Николаеве и Нежине организована сборка тракторов МТЗ и комбайнов "Гомсельмаш", в Луцке и Днепре - троллейбусов "Белкоммунмаш" и МАЗ, в Вышгороде - лифтов "Могилевлифтмаш", в Черкассах - автотехники МАЗ. В Киевской области функционирует крупный торгово-логистический комплекс группы компаний "Санта". По словам Александра Лукашенко, можно привести еще много примеров реального экономического сотрудничества, в которое вовлечены регионы.

Главы государств во время переговоров подтвердили свою заинтересованность в создании совместных производств. "Сфера интересов огромная, - отметил Президент Беларуси. - Мы предлагаем нашим украинским друзьям, братьям: давайте мы придем к вам с той техникой, производством, которым мы занимались давно, в том числе в одном государстве, и создавали вместе с вами. Все республики Советского Союза вносили вклад в создание самолетостроения в Украине, а тракторостроения, машиностроения - в Беларуси. Давайте сегодня создавать эти совместные предприятия".

В пример Александр Лукашенко привел ракетостроение, которому в Беларуси сегодня уделяют особое внимание. "У вас эта школа есть. Вы нам помогите. Мы не за пять лет освоим эту программу, а за полтора-два, - подчеркнул он. - А мы придем с продуктом, товаром и технологиями к вам и будем развивать то, что никогда у вас не развивалось, но очень Украине нужно". По мнению главы государства, если Беларусь и Украина смогут создать продукт мирового уровня, то в страны быстрее будут приходить инвестиции и они сами смогут помогать другим.

"Диалоговая площадка форума подтвердила свою эффективность. "Мы видим весомый вклад областей Беларуси и Украины в решение задачи по увеличению объемов торговли", - констатировал глава государства. Возможно, отметил Президент, этот форум стоит проводить не раз в два года, а ежегодно. Такое предложение поддерживают и в Украине. Стороны договорились обсудить этот вопрос и принять соответствующее решение.

Лукашенко уверен в успешном мирном урегулировании конфликта в ДонбассеЛукашенко уверен в успешном мирном урегулировании конфликта в Донбассе
"И с Востоком (Украины. - Прим. БЕЛТА) будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний Президент по окончанию войны, уверен, увенчается успехом", - заявил глава государства.

О вызовах для белорусско-украинской дружбы

"Хочу вам сказать честно: чем ближе и теснее мы будем с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", - заявил Александр Лукашенко.

При этом Президент обратил внимание: дружба между Беларусью и Украиной будет испытывать давление не с одной какой-то стороны, а и с Востока, и с Запада. "Мы осознаем это с Президентом (Украины. - Прим. БЕЛТА) и говорили об этом, когда вели переговоры один на один. Этот барьер мы полны решимости преодолеть, - подчеркнул глава государства. - Мы добрые люди. Не хотим против кого-то дружить, против кого-то воевать. Мы должны быть сильны".

Лукашенко: дружба Беларуси и Украины будет ощущать давление и с Запада, и с ВостокаЛукашенко: дружба Беларуси и Украины будет ощущать давление и с Запада, и с Востока
"Хочу вам сказать честно: чем ближе и теснее мы будем с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее, тем большее сопротивление мы будем ощущать", - заявил Александр Лукашенко.

О культурном диалоге

Президент отметил, что особое место в отношениях двух стран занимает диалог культур, построенный на основе близких и понятных сердцу каждого белоруса и украинца традиций и духовных ценностей. "Прошел год, но минчане и гости столицы до сих пор находятся под впечатлением от Дней культуры Украины. Ваши коллективы и артисты стали украшением международных фестивалей - "Славянского базара в Витебске", праздника "Купалье" в Александрии. Мы рады, что белорусские исполнители так же популярны в Украине. Гордимся, что художественный руководитель ансамбля "Сябры" (Анатолий Ярмоленко. - Прим. БЕЛТА) стал лауреатом украинской общенациональной программы "Человек года - 2018", - заявил Александр Лукашенко.

Предстоящие Дни культуры Беларуси в Киеве, добавил он, будут прекрасной возможностью для белорусов подарить украинским друзьям частичку своей души, выраженную в народном творчестве и современном искусстве.

О сотрудничестве в сфере спорта

Глава государства напомнил, что не так давно Минск принимал II Европейские игры, матчевую встречу по легкой атлетике Европа - США. В этих соревнованиях активное участие принимали и украинские атлеты, причем довольно успешно: например, на Европейских играх они стали третьими в общекомандном зачете.

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении Президента Украины вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь и Украина - не просто соседи, страны связывают узы, которые сильнее любых самых эффективных экономических, дипломатических и культурных взаимоотношений. "Это узы кровного и духовного родства, узы нашего славянского единства. И сегодня эти связи поддерживаются деловыми контактами, культурными и образовательными проектами, туризмом, поездками к друзьям, родственникам. Мы очень дорожим нашими отношениями и очень-очень высоко ценим дружбу между нашими народами", - резюмировал белорусский лидер.-0-

РЕПОРТАЖ: За час продали 700 банок сгущенки - какие белорусские товары пользуются спросом на ярмарке в ЖитомиреРЕПОРТАЖ: За час продали 700 банок сгущенки - какие белорусские товары пользуются спросом на ярмарке в Житомире
Свою продукцию представили более 60 производителей из Беларуси и Украины. Здесь можно найти все: сувениры и украшения, мясную и молочную продукцию, полуфабрикаты, сладости, соки и вина, одежду, постельное белье.

Теги
Беларусь Зеленский Лукашенко Украина
Новости рубрики Президент
Владимир Зеленский Лукашенко о Зеленском: ему никаких советов не надо - он прекрасно знает, что делать
Александр Лукашенко Беларусь и Украина задумались над совместным проведением Олимпийских игр
Александр Лукашенко Лукашенко: дружба Беларуси и Украины будет ощущать давление и с Запада, и с Востока
Во время заседания Лукашенко назвал приоритеты экономического сотрудничества с Украиной
Владимир Зеленский Лукашенко о первой встрече с Зеленским: это большой шаг к укреплению отношений
Лукашенко уверен в успешном мирном урегулировании конфликта в Донбассе
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский О преодолении барьеров и приоритетах партнерства - о чем говорил Лукашенко на Форуме в Житомире
Перепись населения стартовала в Беларуси
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $741,6 млн
Белинвестбанк выпустил уникальную банковскую платежную карточку с повышенным money back!
Топ-новости
Лукашенко на переговорах с Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении
Зеленский благодарит Лукашенко за переговорную площадку в Минске
Беларусь и Украина задумались над совместным проведением Олимпийских игр
Эксклюзивное интервью с претендентом на "Оскар"
В Минске во Дворце Республики чествовали лучших педагогов страны
Шубель об отношениях Беларуси и ЕС: спектр сфер сотрудничества очень широк
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре
Белстат: онлайн-перепись вызвала ажиотаж - 70 тыс. посещений в секунду
Регионы Беларуси и Украины заключили соглашения о многостороннем сотрудничестве
В Беларуси к выходным похолодает
Беларусь заинтересована развивать сотрудничество с Германией в химической промышленности - Мясникович
Нейронавигатор и паспорт легких - ПВТ представил разработки в сфере медицины
Белорусский энергетический и экологический форум пройдет 8-11 октября
Единую систему учета ресурсов ЖКХ разрабатывают в Беларуси
Законодательство Беларуси в области геодезии и картографии усовершенствуют
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Перепись населения-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.