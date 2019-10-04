О преодолении барьеров и приоритетах партнерства - о чем говорил Лукашенко на Форуме в Житомире

4 октября, Житомир /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября принял участие в заседании II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время выступления глава государства рассказал, как проходила его первая встреча с новым Президентом Украины, назвал приоритетные направления сотрудничества между странами, а также озвучил предложения белорусской стороны по активизации взаимодействия в различных сферах.

Лукашенко Зеленскому: все, о чем мы договоримся, будет исполняться Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Зеленского от имени всей белорусской делегации, отметив, что в Житомир в общей сложности приехали почти полтысячи человек.

О первой встрече с Владимиром Зеленским

"Благодарю всех украинцев, Президента за приглашение посетить братскую Украину и принять участие в II Форуме регионов. Время предоставило нам отличный шанс сверить часы и расставить ориентиры на перспективу. Мы готовы внимательно изучать предложения по активизации двустороннего сотрудничества. Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что состоявшиеся сегодня переговоры по содержанию и объему рассмотренных вопросов были не просто личным знакомством. "Это было похоже на разбор завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. Мы сегодня это начали делать", - заявил он.

О приоритетах партнерства

Александр Лукашенко отметил, что между областями, районами и городами двух стран действуют 120 соглашений о сотрудничестве. Они позволяют на постоянной основе обеспечивать развитие экономических, торговых, культурных и гуманитарных связей. Масштабы этого взаимодействия позволили в 2018 году провести I Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле. "Итогом состоявшегося там диалога равноправных партнеров и добрых соседей стали коммерческие контракты и соглашения на сумму более $100 млн. Этот форум принес более полумиллиарда долларов. Важно, что все они выполняются, - подчеркнул глава государства. - Подписанный в эти дни новый солидный пакет документов - показатель востребованности и актуальности этого формата взаимоотношений".

Регионы Беларуси и Украины заключили соглашения о многостороннем сотрудничестве Церемония подписания документов состоялась сегодня на II Форуме регионов Беларуси и Украины в присутствии глав государств.

"Безусловно, Украина - один из главных торговых партнеров Беларуси. Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на четверть, но это далеко не предел наших возможностей. Общая история и соседство предопределили приоритеты, в том числе в экономической сфере. Это прежде всего топливно-энергетический, агропромышленный комплексы, промышленная кооперация, транспортно-логистическая сфера", - перечислил основные направления сотрудничества Президент.

Лукашенко назвал приоритеты экономического сотрудничества с Украиной Президент заметил, что торговля - это дорога с двусторонним движением. Беларусь в свою очередь импортирует украинский металл, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, кормовые добавки, лекарства и многое другое.

Об энергетической независимости

Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для украинских предприятий. Александр Лукашенко считает, что и в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области. "Мы не скрываем то, что мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем уже непосредственно действовать. Это вполне естественно, не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите - нынешняя безопасность двух государств", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества, по словам Президента, создает открытие украинского рынка электроэнергии. Белорусская сторона уже заключила несколько коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. "С запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики", - заявил он.

О промышленной кооперации

Большие перспективы Александр Лукашенко видит в машиностроении, совместном развитии транспортных артерий. "Географическое положение наших стран открывает хорошие возможности для логистической сферы. Транзитную привлекательность Украины и Беларуси могут усилить речное судоходство по Днепру, Припяти, его интеграция в международный водный путь Е40", - обратил внимание глава белорусского государства.

Президент заметил, что торговля - это дорога с двусторонним движением. Беларусь импортирует украинский металл, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, кормовые добавки, лекарства и многое другое.

"Многомиллиардный товарооборот между двумя странами формируется именно на местах. Этим объясняется наше пристальное внимание к развитию межрегиональных контактов", - пояснил белорусский лидер. Он напомнил, что в Николаеве и Нежине организована сборка тракторов МТЗ и комбайнов "Гомсельмаш", в Луцке и Днепре - троллейбусов "Белкоммунмаш" и МАЗ, в Вышгороде - лифтов "Могилевлифтмаш", в Черкассах - автотехники МАЗ. В Киевской области функционирует крупный торгово-логистический комплекс группы компаний "Санта". По словам Александра Лукашенко, можно привести еще много примеров реального экономического сотрудничества, в которое вовлечены регионы.

Главы государств во время переговоров подтвердили свою заинтересованность в создании совместных производств. "Сфера интересов огромная, - отметил Президент Беларуси. - Мы предлагаем нашим украинским друзьям, братьям: давайте мы придем к вам с той техникой, производством, которым мы занимались давно, в том числе в одном государстве, и создавали вместе с вами. Все республики Советского Союза вносили вклад в создание самолетостроения в Украине, а тракторостроения, машиностроения - в Беларуси. Давайте сегодня создавать эти совместные предприятия".

В пример Александр Лукашенко привел ракетостроение, которому в Беларуси сегодня уделяют особое внимание. "У вас эта школа есть. Вы нам помогите. Мы не за пять лет освоим эту программу, а за полтора-два, - подчеркнул он. - А мы придем с продуктом, товаром и технологиями к вам и будем развивать то, что никогда у вас не развивалось, но очень Украине нужно". По мнению главы государства, если Беларусь и Украина смогут создать продукт мирового уровня, то в страны быстрее будут приходить инвестиции и они сами смогут помогать другим.

"Диалоговая площадка форума подтвердила свою эффективность. "Мы видим весомый вклад областей Беларуси и Украины в решение задачи по увеличению объемов торговли", - констатировал глава государства. Возможно, отметил Президент, этот форум стоит проводить не раз в два года, а ежегодно. Такое предложение поддерживают и в Украине. Стороны договорились обсудить этот вопрос и принять соответствующее решение.

Лукашенко уверен в успешном мирном урегулировании конфликта в Донбассе "И с Востоком (Украины. - Прим. БЕЛТА) будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний Президент по окончанию войны, уверен, увенчается успехом", - заявил глава государства.

О вызовах для белорусско-украинской дружбы

"Хочу вам сказать честно: чем ближе и теснее мы будем с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", - заявил Александр Лукашенко.

При этом Президент обратил внимание: дружба между Беларусью и Украиной будет испытывать давление не с одной какой-то стороны, а и с Востока, и с Запада. "Мы осознаем это с Президентом (Украины. - Прим. БЕЛТА) и говорили об этом, когда вели переговоры один на один. Этот барьер мы полны решимости преодолеть, - подчеркнул глава государства. - Мы добрые люди. Не хотим против кого-то дружить, против кого-то воевать. Мы должны быть сильны".

Лукашенко: дружба Беларуси и Украины будет ощущать давление и с Запада, и с Востока "Хочу вам сказать честно: чем ближе и теснее мы будем с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее, тем большее сопротивление мы будем ощущать", - заявил Александр Лукашенко.

О культурном диалоге

Президент отметил, что особое место в отношениях двух стран занимает диалог культур, построенный на основе близких и понятных сердцу каждого белоруса и украинца традиций и духовных ценностей. "Прошел год, но минчане и гости столицы до сих пор находятся под впечатлением от Дней культуры Украины. Ваши коллективы и артисты стали украшением международных фестивалей - "Славянского базара в Витебске", праздника "Купалье" в Александрии. Мы рады, что белорусские исполнители так же популярны в Украине. Гордимся, что художественный руководитель ансамбля "Сябры" (Анатолий Ярмоленко. - Прим. БЕЛТА) стал лауреатом украинской общенациональной программы "Человек года - 2018", - заявил Александр Лукашенко.

Предстоящие Дни культуры Беларуси в Киеве, добавил он, будут прекрасной возможностью для белорусов подарить украинским друзьям частичку своей души, выраженную в народном творчестве и современном искусстве.

О сотрудничестве в сфере спорта

Глава государства напомнил, что не так давно Минск принимал II Европейские игры, матчевую встречу по легкой атлетике Европа - США. В этих соревнованиях активное участие принимали и украинские атлеты, причем довольно успешно: например, на Европейских играх они стали третьими в общекомандном зачете.

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении Президента Украины вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь и Украина - не просто соседи, страны связывают узы, которые сильнее любых самых эффективных экономических, дипломатических и культурных взаимоотношений. "Это узы кровного и духовного родства, узы нашего славянского единства. И сегодня эти связи поддерживаются деловыми контактами, культурными и образовательными проектами, туризмом, поездками к друзьям, родственникам. Мы очень дорожим нашими отношениями и очень-очень высоко ценим дружбу между нашими народами", - резюмировал белорусский лидер.-0-