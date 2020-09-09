О президентских полномочиях, парламенте и досрочных выборах - Лукашенко высказался о новой Конституции

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новой Конституции Беларуси необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль Президента. Такое мнение глава государства Александр Лукашенко высказал в интервью российским СМИ, сообщает БЕЛТА.

"Некоторые представители отдельных политических партий в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь (пример тому Украина) - это славянские государства, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский Президент", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: в ближайшее время появятся предложения по реформе Конституции с учетом сегодняшнего времени Александр Лукашенко рассказал, что ему уже были представлены два варианта новой Конституции, но, с его точки зрения, там были недостаточно глубокие изменения. Сейчас группа специалистов работает над третьим вариантом Конституции.

Он отметил, что многие нынешние президентские полномочия колоссальные по объему. По мнению главы государства, их надо передавать губернатору и парламенту, "загрузить его по-настоящему". "Но условие одно: получив полномочия, отвечай. Поэтому Президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же Президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Это его основные полномочия. И оборона и безопасность. Может, еще какие-то полномочия в силу кадровых вопросов и так далее", - добавил Президент.

Что касается структуры белорусского парламента, Александр Лукашенко считает: прежде чем вводить партийную или партийно-мажоритарную систему, надо создать настоящие партии. "Они не созданы. Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже. Кто-то бурлит: давайте партии и прочее. Даю гарантии: если бы мы шли на выборы и выдвинули людей от партии и по мажоритарным спискам, люди бы, не зная партийных представителей, избрали бы мажоритариев, потому что они понимают, что они от народа, - уверен глава государства. - Наверное, настало время мне серьезно этим заняться. Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись по закону о партиях. И хотя бы определиться: если партия, то какая численность должна быть. А так у нас все заявили о партиях, и они фактически зарегистрированы, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, то численность недобирает. Надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам".

При этом Александр Лукашенко склоняется к проведению новых президентских выборов после принятия новой Конституции. "Я это не исключаю. По срокам я не говорю. Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый Президент. А потом провести по новой Конституции (она будет утверждена раньше) парламентские выборы", - рассказал о своем видении реформ глава государства.-0-