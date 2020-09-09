О президентских полномочиях, парламенте и досрочных выборах - Лукашенко высказался о новой Конституции

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новой Конституции Беларуси необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль Президента. Такое мнение глава государства Александр Лукашенко высказал в интервью российским СМИ, сообщает БЕЛТА.
"Некоторые представители отдельных политических партий в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь (пример тому Украина) - это славянские государства, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский Президент", - сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что многие нынешние президентские полномочия колоссальные по объему. По мнению главы государства, их надо передавать губернатору и парламенту, "загрузить его по-настоящему". "Но условие одно: получив полномочия, отвечай. Поэтому Президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же Президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Это его основные полномочия. И оборона и безопасность. Может, еще какие-то полномочия в силу кадровых вопросов и так далее", - добавил Президент.
Что касается структуры белорусского парламента, Александр Лукашенко считает: прежде чем вводить партийную или партийно-мажоритарную систему, надо создать настоящие партии. "Они не созданы. Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже. Кто-то бурлит: давайте партии и прочее. Даю гарантии: если бы мы шли на выборы и выдвинули людей от партии и по мажоритарным спискам, люди бы, не зная партийных представителей, избрали бы мажоритариев, потому что они понимают, что они от народа, - уверен глава государства. - Наверное, настало время мне серьезно этим заняться. Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись по закону о партиях. И хотя бы определиться: если партия, то какая численность должна быть. А так у нас все заявили о партиях, и они фактически зарегистрированы, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, то численность недобирает. Надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам".
При этом Александр Лукашенко склоняется к проведению новых президентских выборов после принятия новой Конституции. "Я это не исключаю. По срокам я не говорю. Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый Президент. А потом провести по новой Конституции (она будет утверждена раньше) парламентские выборы", - рассказал о своем видении реформ глава государства.-0-