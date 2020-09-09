О президентских полномочиях, парламенте и досрочных выборах - Лукашенко высказался о новой Конституции

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 9 сентября 2020
Минск Облачно с прояснениями +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:59 Новый цех Оршанского мясоконсервного комбината имеет стратегическое значение для района - Субботин Регионы
16:46 Производство бумаги и картона в Беларуси за 2021-2025 годы планируют увеличить в 2,1 раза Экономика
16:42 Головченко заявил, что чувствует себя отлично после прививки от коронавируса Общество
16:41 Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 сентября прямые телефонные линии Общество
16:35 Лукашенко: Беларусь и Таджикистан развивают сотрудничество на принципах дружбы, уважения и доверия Президент
16:15 МВД: очередной "интернет-герой" из Минска стал фигурантом уголовного дела Происшествия
16:15 "Мы едем к лошадке! Ее зовут Мара". Дневники иппотерапии: как это происходит Общество
16:08 В Червенском районе пенсионер почти 15 часов блуждал по лесу Регионы
16:08 Житель Кобрина перевозил в автомобиле марихуану Происшествия
16:08 Вторая волна COVID-19 может привести к падению мирового ВВП на 7,5% - ОЭСР В мире
16:05 Конкурс по программированию пройдет в БГУ Технологии
16:04 Программа по развитию Оршанского района в целом выполняется - Головченко Регионы
15:59 Михаил Грабовский ушел с поста спортивного директора минского "Динамо" Спорт
15:53 Мотоциклист-бесправник погиб в Речице Происшествия
15:52 Ирландский инвестор планирует построить фотоэлектрические станции в СЭЗ "Витебск" Экономика
15:51 Беларусь и Турция намерены активизировать сотрудничество Политика
15:48 Красоту Лошицы покажут на выставке в Минске Афиша
15:43 Беларусь и Грузия обсудили взаимодействие в международных организациях Политика
15:37 Евдоченко вручил верительные грамоты королю Нидерландов Политика
15:33 Минздрав вынес на общественное обсуждение вопрос использования наркотических средств в медцелях Общество
15:32 Додон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок В мире
15:24 ЕС окажет экстренную помощь беженцам на греческом острове Лесбос В мире
15:10 В Беларуси выздоровели и выписаны 71 999 пациентов с COVID-19 Общество
15:00 В Москве началась вакцинация от коронавируса В мире
14:43 Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в I полугодии уплатили свыше Br90 млн налогов Регионы
14:28 На крупнейшей в мире книжной ярмарке во Франкфурте в этом году не будет книг В мире
14:26 Белгосфилармония отметит 225-летие Михала Огинского презентацией альбома и концертом Культура
14:15 Караник: наша задача - поддерживать своих производителей и лоббировать их интересы на внешних рынках Регионы
14:08 Беларусь и Швейцария готовят совместное заседание по торгово-экономическому сотрудничеству Экономика
14:07 Участие детей во взрослых политических играх недопустимо - член нацкомиссии по правам ребенка Общество
Все новости
Все новости
Президент
09 сентября 2020, 11:49

О президентских полномочиях, парламенте и досрочных выборах - Лукашенко высказался о новой Конституции

Александр Лукашенко во время интервью
Александр Лукашенко во время интервью

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новой Конституции Беларуси необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль Президента. Такое мнение глава государства Александр Лукашенко высказал в интервью российским СМИ, сообщает БЕЛТА.

"Некоторые представители отдельных политических партий в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь (пример тому Украина) - это славянские государства, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский Президент", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: в ближайшее время появятся предложения по реформе Конституции с учетом сегодняшнего времениЛукашенко: в ближайшее время появятся предложения по реформе Конституции с учетом сегодняшнего времени
Александр Лукашенко рассказал, что ему уже были представлены два варианта новой Конституции, но, с его точки зрения, там были недостаточно глубокие изменения. Сейчас группа специалистов работает над третьим вариантом Конституции.

Он отметил, что многие нынешние президентские полномочия колоссальные по объему. По мнению главы государства, их надо передавать губернатору и парламенту, "загрузить его по-настоящему". "Но условие одно: получив полномочия, отвечай. Поэтому Президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же Президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Это его основные полномочия. И оборона и безопасность. Может, еще какие-то полномочия в силу кадровых вопросов и так далее", - добавил Президент.

Что касается структуры белорусского парламента, Александр Лукашенко считает: прежде чем вводить партийную или партийно-мажоритарную систему, надо создать настоящие партии. "Они не созданы. Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже. Кто-то бурлит: давайте партии и прочее. Даю гарантии: если бы мы шли на выборы и выдвинули людей от партии и по мажоритарным спискам, люди бы, не зная партийных представителей, избрали бы мажоритариев, потому что они понимают, что они от народа, - уверен глава государства. - Наверное, настало время мне серьезно этим заняться. Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись по закону о партиях. И хотя бы определиться: если партия, то какая численность должна быть. А так у нас все заявили о партиях, и они фактически зарегистрированы, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, то численность недобирает. Надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам".

При этом Александр Лукашенко склоняется к проведению новых президентских выборов после принятия новой Конституции. "Я это не исключаю. По срокам я не говорю. Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый Президент. А потом провести по новой Конституции (она будет утверждена раньше) парламентские выборы", - рассказал о своем видении реформ глава государства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Конституция Лукашенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко: Беларусь и Таджикистан развивают сотрудничество на принципах дружбы, уважения и доверия
Фото из архива Лукашенко: сейчас все предприятия в Беларуси работают, ни один завод из-за забастовок не остановился
Александр Лукашенко Лукашенко: когда-то я уйду, но надо защитить то, что создано нашими руками
Александр Лукашенко во время интервью Лукашенко: удалось спасти страну и стабильность, но расслабляться пока рано
Александр Лукашенко Лукашенко про непуганую молодежь: им сложно правильно оценить все то, что сделано в стране
Александр Лукашенко Лукашенко о внутренних причинах протестов в Беларуси: появились богатые люди, которым захотелось власти
Главное
Во время принятия кадрового решения Александр Лукашенко назначил нового Генерального прокурора Беларуси
Лукашенко: спокойствие и чистота - бренд Беларуси, и это никуда не делось
Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 95%
В Minsk World – новые дома, цена от 2500 рублей, курс ниже банковского и скидки до 20%!
Топ-новости
Лукашенко: сейчас все предприятия в Беларуси работают, ни один завод из-за забастовок не остановился
Лукашенко ответил на вопрос о возможной глубине интеграции с Россией
Программа по развитию Оршанского района в целом выполняется - Головченко
Европейские эксперты приедут в Беларусь для подготовки обзора плана действий по стресс-тестам БелАЭС
ГПК: информация о местонахождении и правовой оценке действий Колесниковой будет предоставлена позже
В Беларуси выздоровели и выписаны 71 999 пациентов с COVID-19
Топовые игры EGT Interactive теперь в онлайн-казино Parimatch
В Кремле назвали чушью слухи о слиянии Беларуси и РФ
МВД: очередной "интернет-герой" из Минска стал фигурантом уголовного дела
Андрейченко: недопустимо, чтобы судьба Беларуси становилась заложником чьих-то амбиций
Участие детей во взрослых политических играх недопустимо - член нацкомиссии по правам ребенка
Караник: наша задача - поддерживать своих производителей и лоббировать их интересы на внешних рынках
Беларусь в условиях пандемии меньше других стран ЕАЭС сократила поставки товаров на общий рынок
Депутат Верховной рады призвал белорусов не совершать чужих ошибок
Эксперт: мирное сопротивление - иллюзия, его настоящая цель - кровопролитие для свержения власти
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.