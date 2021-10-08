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08 октября 2021, 18:36

О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 октября принял участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Глава государства выступил с речью, в которой расставил акценты не только в работе этой отрасли, но и актуализировал ряд задач, которые стоят перед страной в целом.

Первая часть мероприятия прошла без участия главы государства - в максимально демократичном ключе, с учетом всех мнений и предложений, состоялись выборы нового председателя правления Белкоопсоюза. Им стал Олег Мацкевич, который ранее работал первым заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета, где в том числе курировал вопросы экономики, развития промышленности. Прежний руководитель - Валерий Иванов - ранее был назначен Управляющим делами Президента Беларуси.

Глава государства прибыл в Малый зал Дворца Республики, где проходило мероприятие, как раз после решения кадрового вопроса. Он внимательно выслушал выступления представителей из различных регионов и организаций, а затем взял слово и сам.

Существуют только две глобальные системы: солнечная и потребкооперации

Свое выступление Александр Лукашенко начал с того, что еще с советских времен у отечественных кооператоров есть выражение - существуют только две глобальные системы: солнечная и потребкооперации. "В этой шутке, как и во многих других, только часть шутки. Все остальное - правда", - сказал он.

Глава государства обратил внимание, что исторически на всем постсоветском пространстве только в Беларуси потребкооперация сохранена и участвует в формировании социальной инфраструктуры страны, занимая в ней уникальное место. В свое время, напомнил Президент, ему лично, будучи депутатом, практически в одиночку пришлось защищать и спасть систему потребкооперации. "Поэтому я и имею право не только как Президент, но и как человек, в прошлом депутат, с вас спросить за работу", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Сегодня услугами организаций потребкооперации охвачена треть населения страны, она дает работу 70 тысячам пайщиков и занимается многочисленными видами деятельности - от торговли и скупки продукции у населения до производства и переработки.

"Кардинально поменялись условия работы. Прежде всего финансово-экономические. Но потребкооперация осталась верна своей главной цели - работать во благо людей, - отметил глава государства. - Такие люди - честные, добросовестные, проверенные десятилетиями - нам нужны, и мы будем их всегда поддерживать. Вы сейчас, может быть, вообще единственный успешный пример модного государственно-частного партнерства. Когда за этими словами стоят не болтовня и пустые прожекты с желанием побыстрее урвать прибыль (предпочтительно из бюджета), а результат и реальная работа, причем не в самых комфортных и тепличных условиях".

На общем собрании много было сказано о достижениях, но еще больше - о задачах на перспективу, необходимости устранения тех или иных недостатков, повышении эффективности в работе отрасли.

В частности, Александр Лукашенко потребовал проанализировать тенденцию на уменьшение числа торговых объектов в сельской местности. Ведь именно потребкооперация обслуживает малонаселенные деревни. "И для стариков, которые там живут, ваши магазины, автолавки, заготовительные пункты - это уже центр общественно-политической жизни. А вы - главные идеологи и пропагандисты", - обратил внимание белорусский лидер.

При этом, уверен, Президент, Белкоопсоюз может конкурировать с другими торговыми сетями в работе с поставщиками. Более активно следует развивать и собственную торговую сеть.

Ассортимент и обслуживание в агрогородках не должны отличаться от столичных, требует Александр Лукашенко: "Если вы не будете держать уровень сервиса, заниматься реконструкцией и обновлением магазинов и кафе, они не выживут. Современный уровень торговли очень высок. Белорусы за последние годы привыкли, по сути, к европейскому качеству услуг".

Одним из перспективных направлений в этом плане должно стать развитие сегмента интернет-торговли, который в мире и Беларуси показывает неплохие результаты, особенно на фоне пандемии. "Начните это не в ущерб себе и посмотрите. И для меня будет важно, как для экономиста, который привык верить конкретным фактам. Посмотрим, что получится в результате вашего этого эксперимента в Белкоопсоюзе", - поручил глава государства.

Однако, предупредил белорусский лидер, в сельских магазинах не должно быть халатности и нарушений, особенно торговли просроченной продукцией. "Подвергать опасности здоровье людей, пользуясь тем, что пойти за покупками им больше некуда, - это, извините, преступление!" - сказал Александр Лукашенко. В этом же ключе и народная критика за неповоротливость и "абыякавасць", которая зачастую объективна.

Президент дал отдельные поручения в отношении одной из ключевых функций потребкооперации - заготовительной деятельности. Это не только и не столько социальная функция, но, прежде всего, резерв для укрепления финансового состояния и экспортный потенциал потребкооперации. "Больше Белкоопсоюз по своим показателям не должен плестись в хвосте. И правительство с облисполкомами спокойно на такое положение дел смотреть не должны. Поймите наконец, что в условиях санкций надо драться за любую возможность заработать. А здесь просто золото под ногами валяется. Только надо снять белые перчатки и поднять его", - подчеркнул глава государства.

Одновременно с этим стратегическое поручение Белкоопсоюзу - выйти к 2025 году на 90% переработки в собственной системе закупок.

"Системно переломить тенденцию ухудшения экономических показателей не удалось. Да, последние пару лет в целом обеспечивается рентабельная работа, но это почти нулевой уровень, - констатировал Александр Лукашенко. - По сути, сейчас вы занимаетесь простым воспроизводством, а проще говоря, текущим проеданием. Что не может не настораживать".

Он уверен, что без нормальной работы с местными органами власти существующие проблемы в Белкоопсоюзе не решить. "Политику мифического рынка, медленного умирания, стагнации и наблюдения со стороны (мол, это не мое) следует прекратить", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент поддержал предложение по лизингу оборудования для развития малых производств потребкооперации, дав соответствующее прямое поручение членам правительства. В качестве примера Александр Лукашенко привел небольшую хлебопекарню в Свислочи, которую посещал летом текущего года в ходе одной из рабочих поездок. "Маленечкое производство. И этим малым производствам надо дать полную самостоятельность и дорогу", - сказал он.

Глава государства также посоветовал Белкоопсоюзу развивать собственные производства. Указал на то, что вкусовые предпочтения людей меняются, и порой вместо ресторанных изысков потребители хотят съесть обыкновенную вкусную смаженку или драники, а также отдают предпочтение экологически чистой продукции.

Есть в структуре Белкоопсоюза и звероводческая отрасль. Она должна не просить бюджетных денег, а приносить стабильный доход, подчеркнул Президент. И в последние годы сделано немало в этой сфере, вложены ресурсы и, несмотря на специфику рынка, есть определенный результат.

О сдерживании цен в условиях дикой рыночной вакханалии

"Главное - цены. Внутриведомственный контроль за ними будет подкрепляться мониторингом Комитета государственного контроля и профсоюзами. В ближайшее время мы это направление будем усиливать, - сказал Президент. - Потому что объективно - бешеный рост цен, в мире подорожало продовольствие очень сильно. Скоро в два раза мы получим рост цен на продовольствие в мире. Подорожали металлы, природный газ… Все подскочило в цене".

Глава государства объяснил эту ситуацию тем, что во время пандемии многие ведущие государства мира пытались защититься локдаунами: "Закрылись и просто не работали. А людям нужно было как-то жить. Проблему решили просто: взяли и напечатали кучу денег. И сейчас мы чувствуем инфляционное давление. Это естественно. Вот она (инфляция. - Прим. БЕЛТА) и приходит к нам оттуда".

Но многие, обратил внимание Александр Лукашенко, прежде всего в торговле, да и производители, под шумок объективного процесса роста цен начинают субъективно подстраиваться и еще больше поднимать цены. "Мы должны это видеть и в этой дикой рыночной вакханалии найти какой-то свой путь, чтобы сдержать цены", - заявил белорусский лидер.

"Поэтому мною поручено прежде всего профсоюзам, Комитету госконтроля, соответствующим подразделениям правительства и депутатам обратить серьезное внимание, изучать цены и принимать конкретные решения. Надо пережить этот момент и не дать возможности тем, кто привык наживаться на росте цен, это сделать. В противном случае придем уже к действительной революции. Люди этого не выдержат. Поэтому мы уделяем сегодня серьезное внимание контролю за ценообразованием", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что недавно подписал соответствующий указ: "Необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим. В этом его суть. Это остается моим жестким требованием. Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман".

Александр Лукашенко предупредил, что за факты, когда цены на продовольственные товары искусственно завышаются, виновных следует наказывать рублем: "От нового председателя требую навести в основной сфере системы Белкоопсоюза образцовый порядок. За это отвечать будете лично".

Глава государства подчеркнул, что вопрос обеспечения сохранности заложенных картофеля, овощей и фруктов также требует внимания. Реализация закупленной ранее продукции не только насыщает рынок, но и регулирует цены в межсезонье.

"Цены на продовольствие растут и будут расти после пандемии. Мы немало вложили в село. Население нас просто не поймет, если будет вынуждено покупать импортные продукты по мировым ценам", - сказал Президент.

О попытках расшатать Беларусь и поставить на колени

Президент заявил о необходимости укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии. "Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня, - заявил глава государства. - Мы уже свое на коленях отстояли".

"Сейчас надо этот клочок земли отстоять, как я часто говорю, для наших детей и внуков. Им деваться некуда. Не думайте, что они, когда поляки займут Беларусь (как они хотят), все будут начальниками здесь. Попадете под плетку, да еще какую. Я это знаю, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И если мы в экономике, в деятельности Белкоопсоюза выдержим, никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны. У нас есть чем им ответить".

Глава государства отметил, что экономике сегодня надо уделять особое внимание. "А в экономике сегодня в стране исполнительская дисциплина. Вы мой характер знаете: за мной не заржавеет. И полномочий у меня достаточно, пока еще новую Конституцию не приняли и пока я еще Президент. Поэтому надо начинать шевелиться", - добавил белорусский лидер.

В заключение Александр Лукашенко еще раз обозначил, что свои поручения он адресует не только новому председателю Белкоопсоюза. В равной степени это касается и правительства, облисполкомов, отраслевых ведомств.

"Все в одной лодке. И если она раскачается и не дай бог перевернется, спрятаться ни у кого не получится. Ответит вся вертикаль власти. По-другому быть не может, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Помните, Белкоопсоюз был создан людьми и для людей. Ваша система имеет огромнейший потенциал. Никто меня в этом не переубедит. Вы можете конкурировать по всем направлениям. Главное не сидеть сложа руки, быть по-хорошему агрессивными, применять самые современные подходы и бизнес-идеи".-0-

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